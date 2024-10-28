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體育
2024-10-28 15:40:00

NBA｜熱火韋迪雕像超越C朗成「最醜雕像」？又醜又唔似　本尊自嘲：邊個嚟？

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NBA｜熱火韋迪雕像超越C朗成「最醜雕像」？又醜又唔似　本尊自嘲：邊個嚟？

NBA｜熱火韋迪雕像超越C朗成「最醜雕像」？又醜又唔似　本尊自嘲：邊個嚟？

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NBA名人堂球員韋迪（Dwyane Wade）於剛過去的周日（28日），獲得邁亞密熱火致敬，在主場館Kaseya中心外揭幕了他的雕像。這種致敬方式，可以說是職業體育球隊向傳奇人物表達最高敬意的方式。

韋迪本應對這壯觀場面應該感到驚喜，因為這尊雕像可將球迷在熱火主場外欣賞，懷念這名隊史最偉大的球員之一，但因雕像相似度而成為網上熱話。

韋迪（Dwyane Wade）銅像令他本尊也自嘲。 韋迪（Dwyane Wade）為穿起熱火3號球衣的雕像揭幕。（美聯社） 韋迪（Dwyane Wade）為穿起熱火3號球衣的雕像揭幕。（美聯社） 韋迪（Dwyane Wade）為熱火三奪NBA總冠軍。 韋迪（Dwyane Wade）獲熱火主席萊利（Pat Riley）到場致敬。（美聯社） 韋迪（Dwyane Wade）為穿起熱火3號球衣的雕像揭幕。（美聯社） 韋迪（Dwyane Wade）一句「THIS IS MY HOUSE」成為經典。（美聯社）

這尊雕像將2009年3月9日的經典時刻永久定格，韋迪在那場對芝加哥公牛的比賽，在兩次加時階段射入致勝一球，然後站在記分台上宣告：「This is my house」儘管熱火為韋迪鑄像的時間充滿心思，但雕像揭幕後，許多人認為這座銅像並不似這名NBA明星，連韋迪本人也自嘲︰「他是誰？（Who is that guy?）」

由於韋迪雕像與真人不相似，引發網民回帶葡萄牙足球巨星C朗拿度在家鄉馬德拉機場揭幕的銅像，C朗銅像最終被換成另一座更貼近C朗真實模樣的雕像。

熱火高掛韋迪3號球衣

無論雕像的外觀如何，韋迪無疑值得此等榮耀。他職業生涯的16個賽季，首15個賽季為熱火隊效力，場均22.7分、5.4次助攻和4.7個籃板，共出賽948場常規賽。他贏得3次NBA冠軍，其中兩次是與勒邦占士（LeBron James）和保殊（Chris Bosh）組成「三巨頭」時期，並在2008年奧運會贏得金牌。在職業生涯中，韋迪13次入選明星賽，並在2008至09年賽季以場均30.2分成為得分王。熱火在2020年退役了他的3號球衣，他亦在2023年入選籃球名人堂。

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韋迪呼籲大家相信自己

韋迪在台上表示要相信自己︰「父親教我打籃球，我因籃球而改變全家的生活，沒有人會相信你的夢想，直至他們看到成果及相信。」韋迪沒有明示不滿銅像，但如果公眾反應太大，或許他會得到更貼近「閃電俠」形象的雕像。

作者：Ian Casselberry

原文：Heat unveil Dwyane Wade statue, but many think sculpture doesn't resemble Hall of Famer

原文刊登於 Yahoo 體育

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