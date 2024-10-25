NBA｜塞爾特人輕取巫師兩連勝　K湯助獨行俠贏馬刺

上屆NBA總冠軍的波士頓塞爾特人，在新一季繼續贏波。球隊在今季首個客場，就以122:102擊敗華盛頓巫師。而今屆交易到達拉斯獨行俠的基利湯臣（Klay Thompson），在首仗發揮功用，協助球隊120:109擊敗聖安東尼奧馬刺。
上屆常規賽第一的塞爾特人，繼續首戰贏波的氣勢，綠軍去到首都華盛頓在上半場末段打出一段10:1之後，令比分拉開，而之後就完全由塞爾特人控制戰局。綠軍的達譚（Jayson Tatum）及謝倫布朗（Jaylen Brown）等主將繼續表現出色。達譚今場上陣29分鐘取得25分及11個籃板，而謝倫布朗就攻入今場最多的27分。
至於獨行俠在主場面對馬刺，從金州勇士交易到來的基利湯臣今場為球隊交出22分，當中包括6個的3分球，加上當錫（Luka Doncic）取得28分及10個籃板的「雙雙」。讓K湯、當錫與艾榮（Kyrie Irving）的組合，今場合共為獨行俠取得65分，佔球隊超過一半得分。也令獨行俠得以120:109擊敗馬刺。馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場其實都取得18分，而39歲的基斯保羅（Chris Paul）今季加盟的首仗，雖然只得3分，但他作為控球後衛也主導馬刺的球權，全場取得8次助攻及7個籃板，為馬刺的年輕球員製造機會。
木狼憑艾華士最後兩罰全中小勝帝王
奧克拉荷馬城雷霆，就以102:87擊敗丹佛金塊。金塊今場受制於雷霆的防守，全場命中率僅35.4%，當中祖傑（Nikola Jokic）13投6中僅獲16分。而明尼蘇達木狼就以117:115險勝薩克拉門托帝王，比賽在最後38秒雙方打成117平手，艾華士（Anthony Edwards）在最後2.1秒獲得2個罰球射入，令木狼得以取勝。木狼今場由艾華士與蘭杜（Julius Randle）帶起全隊，二人分別取得32及33分。