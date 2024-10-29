NBA｜塞爾特人贏公鹿開季4連勝　魔術賓捷羅轟50分挫溜馬

上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，在今季常規賽延續強勢，作客以119:108擊敗密爾沃基公鹿，在開季取得4連勝。至於奧蘭多魔術的2022年選秀狀元賓捷羅（Paolo Banchero）在今場大爆發，個人獨取50分之下，協助球隊以119:115擊敗印第安納溜馬。
公鹿在揭幕戰贏波之後，連續兩場輸波。回到主場面對塞爾特人，雙方首3節共15次互換領先，而且雙方差距都不夠10分。不過在第3節餘下2分鐘的時間，公鹿仍領先80:79時，綠軍就打出一段18:2的攻勢，令比賽在最後一節逆轉。塞爾特人最後一節保住領先優勢下，以119:108擊敗公鹿，在開季保持全膀，而公鹿就3連敗。塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）今場交出30分，而後備的佩查特（Payton Pritchard）今場射入8個3分，為球隊貢獻28分。綠軍今日全場射入18個3分，是公鹿的一倍以上。
賓捷羅史上第2年輕單場「50-10-5」
至於魔術的2022年狀元賓捷羅，就成為NBA史上第2年輕在比賽取得至少50分、10個籃板及5次助攻的球員，僅次於勒邦占士（LeBron James）。他在球隊主場對溜馬的比賽，上半場已為魔術貢獻37分，最終獨取50分創下個人職業生涯的最高得分，也是魔術史上單場第5多的得分。魔術在這一仗以119:115險勝溜馬。
賓捷羅賽後表示：「各位，我覺得很累，真的累得很緊要。不過這是一場很爽的比賽。」對於自己今場的表現，他指：「這只是剛好進入狀態。感覺我就像進入健身室，回到家一樣，在打自己的比賽。每一次起手感覺都好像會入，當你有如這一天，這是很好的感覺。不是每一場都可以如此，但我慶幸有這樣的一天。」賓捷羅今場錄得50分、13個籃板及9次的助攻。