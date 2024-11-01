NBA｜升級木狼鬥金塊 求重演好戲

NBA明晨免費直播上演，上季季後賽西岸準決賽翻版，由木狼主場對金塊。兩軍暑假在陣容上都有所變動，開季以來戰績不穩，有待上力，今次狹路相逢，必演好戲。(ViuTV99台11月2日09:30直播)

上季季後賽交手，木狼以場數4比3險勝晉級，可惜最終在西岸決賽不敵獨行俠。球隊今夏決定放手一搏，將主力中鋒唐斯放走，換來蘭度爾及迪雲辛素的一內一外重要戰將，全方位提升火力。

蘭度爾極速融入木狼

木狼開季4戰2勝2負，先後不敵湖人與獨行俠，但擊敗帝王與速龍，大軍明顯仍在磨合中；其中蘭度爾融入進度理想，至今4戰平均取得23.3分、7.5籃板及5次助攻，三分投射命中率更達62.5%。此外，以往喜歡以剷籃及中距離投射為主的「蟻俠」安東尼愛德華斯，新季也加強了三分球的進攻，由上季平均起手7.4次增至13.3次，命中率亦由35.3%升至41.5%，得分手段增強，今戰會給予金塊防守不少壓力。