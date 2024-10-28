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體育
2024-10-28 10:27:00

NBA｜勒邦占士父子檔圓夢 兒子料由湖人下放G聯盟發展

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NBA｜勒邦占士（LeBron James）父子檔圓夢 兒子邦尼占士（Bronny James）料由湖人下放G聯盟發展。（資料圖片）

NBA｜勒邦占士（LeBron James）父子檔圓夢 兒子邦尼占士（Bronny James）料由湖人下放G聯盟發展。（資料圖片）

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在NBA開幕之夜，「大帝」勒邦占士（LeBron James）和他的大仔邦尼占士（Bronny James）一起創造歷史，成為NBA首對父子同場比賽的組合。然而，這對父子兵一起上陣不會是常態。本賽季，預期邦尼占士將會在G聯盟中出場較多，讓他有機會發展到NBA應有的水準。根據ESPN的報道，湖人隊結束即將到來的五場客場比賽後，便會將邦尼占士下放至G聯盟。

湖人的作客之旅將於11月6日結束，而湖人的G聯盟附屬球隊南灣湖人（South Bay Lakers），將於11月9日主場迎戰鹽湖城。整個賽季，預計邦尼占士將在湖人和G聯盟附屬隊之間穿梭（兩隊都在洛杉磯的同一設施進行訓練）。

勒邦占士（LeBron James）與邦尼占士（Bronny James）在對木狼的NBA常規賽一同上陣。（資料圖片） 勒邦占士（LeBron James）為兒子邦尼占士（Bronny James）在NBA常規賽做單擋。（資料圖片） 勒邦占士兒子邦尼占士（Bronny James）上陣時間有限，料下放G聯盟。（資料圖片） 勒邦占士與兒子邦尼占士（Bronny James）成為NBA首對父子檔同場作賽。（資料圖片）

邦尼占士的經紀人Rich Paul為這位年輕球員，爭取到一份常規NBA合約，而不是一般的雙向合約，這對於一名選秀第55順位的球員來說非常罕見。接下來的幾年裡，邦尼占士將會以NBA的薪資收取酬勞。

接下來的幾個星期，邦尼占士將隨湖人出賽，並有機會在接下來的五場比賽中上場，如果湖人能大勝像活塞或速龍等弱隊時，可能會在「垃圾時間」讓邦尼占士上場。然而，在湖人隊至關重要的比賽中，邦尼占士的上場時間將會非常有限。

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邦尼占士要將潛力變為現實

邦尼占士需要在投籃、控球和進攻組織方面，提升至NBA水準，而最佳方式是通過專注的訓練，以及充足的比賽經驗，這正是G聯盟可以提供的。他擁有打NBA的潛力，但現在需要在鎂光燈之外更加努力，將這個潛力變為現實。

原文：NBC Sports

原文刊登於 Yahoo 體育

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