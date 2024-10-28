F1｜法拉利連續兩站取勝　韋斯特本墨西哥受罰得第6

一級方程式（F1）賽事，紅牛車隊繼續在下半季未能勝出。在墨西哥站的比賽，法拉利的辛斯（Carlos Sainz）成功取得今季的第2個分站冠軍，並為法拉利車隊取得今季首次連續兩站冠軍。而在車手榜領先的韋斯特本（Max Verstappen），在今站最後僅得第6名，與麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）只餘47分的距離。

辛斯在今站的排位賽取得頭位起步，開賽後就被「韋少」超越，不過辛斯在第9圈取回領先，而韋斯特本在第10圈的時候，因為一度將諾里斯迫出賽道，而被賽會兩度罰10秒，合共20秒的時間，同時也令陸克萊（Charles Leclerc）一度升上第2。但之後諾里斯超越陸克萊搶回次席，最終兩輛法拉利分別以第1及第3完成，而諾里斯得第2。