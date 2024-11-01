香港代表隊11月兩場友賽門票　今起網上發售

香港足總公布，本月進行的兩場國際友誼賽的門票，在今午（1日）3時起在網上發售。門票正價為150元，而特惠票40元。這是港隊在10月兩場友賽後的最新國際賽事。

足總在日前原定公布門票在周四（10月31日）發售，不過昨日突然改變宣布推遲一日至今午3時起發售，兩場比賽分別會是香港隊對菲律賓以及對非洲球隊的毛里裘斯。菲律賓目前世界排名145位，比香港的158位為高。菲律賓上月參與泰國的國王盃賽事，當中不敵泰國但是擊敗了塔吉克，球隊自從十多年前徵召海外的菲律賓裔球員後，近年有不少菲裔球員加入，當中包括效力德甲波琴前鋒賀治文（Gerrit Holtmann），以及原為瑞士青年隊的守將甘柏達（Michael Kempter）。