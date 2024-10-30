金球獎｜皇馬杯葛撐雲尼斯奧斯 洛迪奪金球獎：西班牙勝利日

洛迪卡斯簡迪

原本金球獎大熱、皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，在當地周一晚頒獎禮前，知悉大熱倒灶下，獲皇馬力撐，全隊並沒有如期出發赴巴黎接受世界最佳球會獎座；而西班牙中場洛迪卡斯簡迪首度奪獎後說：這是西班牙足球的勝利日！ 正在長期養傷的28歲洛迪，上季全季代表西班牙及曼城，只一場落敗，並為「狂牛」在今夏捧走歐國盃；為「藍月」奪取上屆英超、歐超盃及世界冠軍球會盃。他是力壓3位皇馬球員，依次為雲尼斯奧斯祖利亞、比寧咸及丹尼爾卡華積捧走金球獎；而皇馬則從上屆得主曼城手中，搶走世界最佳球會榮譽，主帥安察諾堤則奪世界最佳教練，但「銀河艦隊」卻無人出席當晚盛會。

耶馬爾

洛迪向西班牙前輩致敬 上月因十字韌帶重創，今次要以拐杖及非洲球星杜奧巴攙扶上台，並在名將韋亞手中接過獎項的洛迪說：「今天不只是我一人的勝利，是屬於西班牙足球。很多西班牙球員像恩尼斯達、沙維、卡斯拿斯及布斯基斯都值得，卻沒有得獎，這是屬於西班牙及其中場象徵人物。」西甲兵近年幾乎壟斷金球獎，但對上一位西班牙球員得此殊榮，要數至超過60年前的巴塞名將雷斯蘇亞雷斯。洛迪更深信國家隊新星耶馬爾，將來會贏得金球獎，並勉勵對方要努力不懈。

皇馬力撐雲尼斯奧斯 不過皇馬一方力撐雲尼斯奧斯祖利亞，並說：「如果得獎準則沒有讓雲尼斯奧斯勝出，那應是屬於卡華積。明顯地，金球獎或歐洲足協沒有尊重皇馬，那麼皇馬亦不會去不尊重我們的地方。」皇馬的法國中場卡馬雲加在社交媒體指投票是「足球政治」。阿仙奴的巴西中堅加比爾馬加希斯，則在社交媒體寫上：「世上最佳。」以力撐這位上屆協助皇馬勇奪西甲及歐聯的國家隊隊友。