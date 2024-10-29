金球獎｜洛迪當選金球獎　皇家馬德里全隊缺席

新一屆的金球獎揭曉，目前在養傷的西班牙中場洛迪卡斯簡迪（Rodri），力壓兩位皇家馬德里的球員，當選新一屆金球獎得主，而皇馬雖然成為最佳球隊，但是最終卻是全隊缺席。
今年的金球獎在香港時間凌晨舉行了頒獎，而曼城的洛迪就當選為金球獎得主。這位28歲的西班牙中場，去季協助曼城贏得英超、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃之餘，在夏天也協助西班牙國家隊贏得歐洲國家盃的冠軍，而他也是曼城首位贏得金球獎的球員。洛迪在開季的時候因為十字韌帶撕裂，需要靠拐杖上台領獎。他在頒獎禮上表示：「這對我、我家人及我的國家來說都是很特別的一日。今日不只是我的勝利，這是西班牙足球，也是很多未贏得這獎項的很多球員值得擁有的，就像恩尼斯達（Andres Iniesta）、沙維（Xavi Hernandez）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、布斯基斯（Sergio Busquets），多不勝數。這是西班牙足球以及中場球員的象徵。」
耶馬爾當選最佳青年球員
另外早前因為有傳皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），將有機會贏得金球獎，然而最終皇馬獲通知雲尼斯奧斯沒有得獎，有傳因此皇馬杯葛頒獎禮，而皇馬的球員全數也沒有出席，當中包括第3名的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）以及獲得最佳教練的安察洛堤（Carlo Ancelotti），而皇馬亦贏得最佳球會，不過最後也沒有代表出席。外國傳媒報道指，皇馬是認為雲尼斯奧斯最終沒有得獎，是對他們缺乏尊重，故不會到一個缺乏尊重的頒獎禮。
其他獎項方面，英格蘭射手的哈利卡尼（Harry Kane）就與法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）分享最佳前鋒獎，麥巴比也同樣沒有出席。最佳青年球員就由西班牙的耶馬爾（Lamine Yamal）奪得，同時他也在金球獎排名第8。至於最佳門將，就是阿士東維拉的阿根廷國門達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）。
金球獎前十名
洛迪卡斯簡迪（西班牙、曼城）
雲尼斯奧斯祖利亞（巴西、皇家馬德里）
祖迪比寧咸（英格蘭、皇家馬德里）
丹尼爾卡華積（西班牙、皇家馬德里）
艾寧夏蘭特（挪威、曼城）
基利安麥巴比（法國、巴黎聖日耳門及皇家馬德里）
拿達路馬天尼斯（阿根廷、國際米蘭）
耶馬爾（西班牙、巴塞隆拿）
卻奧斯（德國、曼城）
哈利卡尼（英格蘭、拜仁慕尼黑）