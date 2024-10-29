金球獎｜洛迪當選金球獎　皇家馬德里全隊缺席

新一屆的金球獎揭曉，目前在養傷的西班牙中場洛迪卡斯簡迪（Rodri），力壓兩位皇家馬德里的球員，當選新一屆金球獎得主，而皇馬雖然成為最佳球隊，但是最終卻是全隊缺席。

今年的金球獎在香港時間凌晨舉行了頒獎，而曼城的洛迪就當選為金球獎得主。這位28歲的西班牙中場，去季協助曼城贏得英超、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃之餘，在夏天也協助西班牙國家隊贏得歐洲國家盃的冠軍，而他也是曼城首位贏得金球獎的球員。洛迪在開季的時候因為十字韌帶撕裂，需要靠拐杖上台領獎。他在頒獎禮上表示：「這對我、我家人及我的國家來說都是很特別的一日。今日不只是我的勝利，這是西班牙足球，也是很多未贏得這獎項的很多球員值得擁有的，就像恩尼斯達（Andres Iniesta）、沙維（Xavi Hernandez）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、布斯基斯（Sergio Busquets），多不勝數。這是西班牙足球以及中場球員的象徵。」