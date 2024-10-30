金球獎｜哥迪奧拿恭喜愛將洛迪奪獎　拒評論皇馬不出席頒獎禮

曼城主帥哥迪奧拿 （Pep Guardiola） 祝賀愛徒洛迪（Rodri） 被評選為全球最佳足球員。
洛迪在 2024 年金球獎中爆冷奪冠，擊敗皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）和比寧咸 （Jude Bellingham）。
哥迪奧拿為西班牙同鄉自豪
在頒獎公布後首次公開發言時，哥迪奧拿表示對洛迪這名既是西班牙同鄉，亦是自己麾下球星感到「自豪」︰「我還能說什麼呢？恭喜他，恭喜他的家人和朋友。」哥迪奧拿在新聞發布會上說道。
「這真是難以置信的消息。我們為他感到自豪。幾年前我們無法想像，我們的球員會獲得這麼崇高的榮譽。我們非常高興成為這個獎項的一部分，並與他一起分享這份喜悅。」
哥帥尊重重馬缺席金球獎
哥迪奧拿還被問及對於皇家馬德里因為雲尼斯奧斯祖利亞在頒獎典禮前知道失落金球獎，而沒有出席頒獎禮的看法。「沒什麼好說的。他們想參加也好，不想參加也好，都沒問題。他們想祝賀也好，不想祝賀也好，都沒問題。」
「我們無法判定其他球會的決定，每間球會都有選擇的權利。」
作者：One Football
原文：Pep Guardiola on Rodri's Ballon d'Or win and Real Madrid snub
原文刊登於 Yahoo 體育