熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-10-30 11:00:00

金球獎｜哥迪奧拿恭喜愛將洛迪奪獎　拒評論皇馬不出席頒獎禮

分享：
金球獎｜哥迪奧拿恭喜愛將洛迪奪獎　拒評論皇馬不出席頒獎禮

金球獎｜哥迪奧拿恭喜愛將洛迪奪獎　拒評論皇馬不出席頒獎禮

adblk5

曼城主帥哥迪奧拿 （Pep Guardiola） 祝賀愛徒洛迪（Rodri） 被評選為全球最佳足球員。

洛迪在 2024 年金球獎中爆冷奪冠，擊敗皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）和比寧咸 （Jude Bellingham）。

洛迪以曼城球員身分力壓雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及比寧咸兩名皇馬球員，取得今年金球獎。 洛迪助西班牙國家隊取得歐洲國家盃。

哥迪奧拿為西班牙同鄉自豪

在頒獎公布後首次公開發言時，哥迪奧拿表示對洛迪這名既是西班牙同鄉，亦是自己麾下球星感到「自豪」︰「我還能說什麼呢？恭喜他，恭喜他的家人和朋友。」哥迪奧拿在新聞發布會上說道。

「這真是難以置信的消息。我們為他感到自豪。幾年前我們無法想像，我們的球員會獲得這麼崇高的榮譽。我們非常高興成為這個獎項的一部分，並與他一起分享這份喜悅。」

adblk6
英超賽程第10輪及射手榜｜（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜紐卡素對阿仙奴（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜般尼茅夫對曼城（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜葉士域治對李斯特城（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜利物浦對白禮頓（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜諾定咸森林對韋斯咸（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜修咸頓對愛華頓（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜狼隊對水晶宮（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜熱刺對阿士東維拉（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜曼聯對車路士（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜富咸對賓福特（am730製圖） 英超賽程第10輪及射手榜｜夏蘭特以11球領前射手榜（am730製圖）

哥帥尊重重馬缺席金球獎

哥迪奧拿還被問及對於皇家馬德里因為雲尼斯奧斯祖利亞在頒獎典禮前知道失落金球獎，而沒有出席頒獎禮的看法。「沒什麼好說的。他們想參加也好，不想參加也好，都沒問題。他們想祝賀也好，不想祝賀也好，都沒問題。」

「我們無法判定其他球會的決定，每間球會都有選擇的權利。」

作者：One Football

原文：Pep Guardiola on Rodri's Ballon d'Or win and Real Madrid snub

原文刊登於 Yahoo 體育

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能