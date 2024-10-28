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體育
2024-10-28 11:03:00

足球｜十大跌價球員　阿仙奴兩人上榜　奧森漢貶值最多達2500萬歐元

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奧森漢貶值最多達2500萬歐元。

奧森漢貶值最多達2500萬歐元。

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25歲的域陀奧森漢（Victor Osimhen）今夏由拿玻里外借至土耳其的加拉塔沙雷，原本身價高達1億，如今只剩7500萬，貶值2500萬。奧森漢在今季表現不俗，6次出場（土超連歐霸）入3球、3助攻，不過，土超聯始終不是主流聯賽，身價暴跌早在意料之中，拿玻里、加拉塔沙雷，乃至有意在1月羅致他的車路士，均對此不感意外。

奧森漢轉土超身價跌

據悉，奧森漢與拿玻里舊約至2025年夏天屆滿，他拒絕以天價加盟沙特阿拉伯球隊，拿玻里又不願意讓他低價離隊。雙方最後傾掂數，去年年底拍板續約至2026年，今季先外借加拉塔沙雷，但續約條件列明：2025年1月可以7500萬離隊。因此，目前的所謂貶值，其實在意料之中，車路士、巴黎聖日耳門等，早已準備定支票。

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至於，貶值榜第二位有3位球員並列，分別是馬德里體育會的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、AC米蘭中鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）、祖雲達斯的杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz），通通大跌1500萬。其中，艾華利斯由曼城來投，目前處於適應西甲的階段，13次出場（西甲連歐聯）取得4入球、1助攻，相信，以他的天賦和實力，將來身價有望反彈。

拉菲爾利亞奧仍在尋找射門鞋

杜格拉斯雷斯今夏以7000萬由阿士東維拉改投祖雲達斯，由於老婦人正值改革，球員陣容、教練戰術均有待磨合，導致這位巴西中場表現不如預期。AC米蘭的葡萄牙翼鋒拉菲爾利亞奧則表現下滑，開季10戰僅入1球，比過去失色不少，貶值難免。

讓人意外的是，貶值榜頭前10位當中，阿仙奴竟然佔兩位，分別是巴西的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）和加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），開季慢熱令他們各自貶值1000萬。

荷蘭中堅馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）開季表現一般，曼聯今夏以4500萬將其羅致，隨後價值一度升至5500萬，如今跌回1000萬，打個平手。

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馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在曼聯表現不錯，但身價仍略有下調。 阿仙奴的馬天尼利（Gabriel Martinelli）和加比爾捷西斯（Gabriel Jesus） 近兩季進步不多。 拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)在意甲橫行，但未見買家。 艾華利斯（Julián Álvarez）由曼城轉投馬德里體育會，入球量沒有大增。

開季球星身價貶值表（歐元）

資料來源：《Transfermarkt》

資料來源：《Transfermarkt》
原文刊登於 Yahoo 體育

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