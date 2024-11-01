西甲｜新三叉戟火力全開 巴塞穩勝愛斯賓奴

志切重奪西甲冠軍的巴塞隆拿，上輪在國家打吡大炒宿敵皇家馬德里，將聯賽榜領先優勢拉開至6分，氣勢勁爆。周日晚上「地上最強」將迎來另一場「打吡」戰，主場對愛斯賓奴；巴塞新三叉戟火力勁爆媲美昔日「MSN」，要打敗狀態低迷的愛斯賓奴，應是易如反掌。(球賽編號FB3273，11月3日23:15開賽)
巴塞昔日最強鋒線「MSN」美斯(Lionel Messi)、蘇亞雷斯(Luis Suarez)與尼馬(Neymar)，技術與射術兼備，無堅不摧；如今新一代的巴塞鋒線則由羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)、拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)與耶馬爾(Lamine Yamal)組成，上仗慨贈皇馬4蛋，正是由「羅拔」梅開二度，加上其餘兩鋒各省一粒。今季3人在聯賽接戰11輪後，合共攻入了25球，已較全西甲其餘19隊今屆聯賽入球數字為多；而巴塞全隊入37球，即平均每場聯賽攻入3.63球，數據認真誇張。
巴塞青訓冒起
「地上最強」原本傷兵不少，但新帥費歷克(Hansi Flick)敢於起用新人下，亦令更多拉馬西亞青訓產品冒出頭。更令巴塞球迷興奮是球隊近期傷兵問題漸見紓緩，其中中場丹尼爾奧莫(Dani Olmo)及法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)上仗聯賽都以後備身份齊齊復出；加上早前傷愈的加維(Gavi)，配上大勇的柏迪(Pedri)，即令巴塞戰力爆升，今場迎戰近6仗聯賽輸5場、排尾四的愛斯賓奴，甚至有力再度大捷。
皇馬鬥華倫改期
另邊廂，衛冕的皇家馬德里上仗大敗後，明晚原定作客包尾大幡華倫西亞。「銀河艦隊」因射手雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)失落金球獎，杯葛頒獎禮，場內場外都受到打擊，料今場將全力尋求大勝一吐烏氣；不過由於華倫所在地區因暴雨引發嚴重災情而申請將球賽改期，其後獲西班牙足總批准，而補賽日期未定。
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