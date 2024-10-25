西甲｜巴西雙鋒狹路相逢 皇馬鬥巴塞勢演入球騷

萬眾矚目的西甲「國家打吡」，皇家馬德里明晚深夜主場對巴塞隆拿。兩軍剛在歐聯取得大捷，兩大巴西神鋒皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞與巴塞的拉芬夏比洛尼分別大演帽子戲法，一場入球大戰即將爆發！(球賽編號FB2848，10月27日03:00開賽) 國家打吡也是今季西甲的榜首大戰，巴塞目前以10戰9勝1負27分排榜首，比皇馬多3分。「銀河艦隊」在歐聯以5比2反勝多蒙特，預計下周初將會攀上個人生涯高峰的「準金球獎」得主雲尼斯奧斯祖利亞，各項賽事近3場轟入5球；風頭更蓋過隊友基利安麥巴比，也會是皇馬今場鋒線最具威脅的一員。

皇馬兵源足 當然皇馬正面對傷兵問題，門將泰拔高圖爾斯與前鋒洛迪高高斯對多蒙特之戰受傷，今場或被逼缺陣，由盧寧頂上把關難免有少許漏洞。鋒線上則有足夠替補，無論是巴西超新星安迪歷，以至剛傷愈有望復出的巴謙戴亞斯，都一樣能為球隊提供源源不絕的火力爭勝。