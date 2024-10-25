英超｜陣容不整又會保守 阿仙奴「細」擋利物浦

今輪英超重頭戲由周日壓軸的雙紅會擔綱，阿仙奴迎戰利物浦。雖然「兵工廠」主帥阿迪達(Arteta)賽前打口水戰，聲稱球隊今場會「重拾光芒」；但面對榜首的利物浦，主隊三線皆缺主力，要主攻有一定難度。今場先取足智彩入球中位數[3.5]細，相當穩陣。(球賽編號FB2765，10月28日00:30開賽) 阿仙奴自國際賽後回來，表現下滑。隊長奧迪加特仍在康復之中，隊中進攻星將布卡約沙卡為英格蘭出戰弄傷腿筋，近兩仗皆要缺陣下；球隊先在聯賽南下般尼茅夫吞兩蛋，上仗返歐聯主場迎戰實力平凡的烏克蘭球隊薩克達，小勝1比0，最驚險是完場前全靠西班牙門將大衛拉耶飛身撲出對手遠射，保住3分。

沙列巴停賽影響大 阿仙奴目前深受傷、停問題困擾，上仗聯賽職業犯規被逐的中堅威廉沙列巴，今場停賽；要知道這位當紅法甲中堅，上屆「全勤」踢足38場英超，加上今屆加盟的意大利新星卡拉科利，上仗歐聯扭傷膝部，連同荷蘭守將祖利安添巴肌肉受傷上陣成疑，防守今場大執位下，面對強鋒的利物浦，大衛拉耶及另一巴西中堅加比爾馬加希斯，責任更大。 前線上，布卡約沙卡周中仍未復操，今場上陣成疑；缺少這位英格蘭球星後，球隊無論用加比爾捷西斯或借將史達寧，皆證明前者是無法取代。球隊近年不怕打下風波，今場進攻籌碼有限下，會靠巴西快馬加比爾馬天尼利打反擊制勝，先求穩守仍有力一戰。