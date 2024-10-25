英超｜「狐狸」迎森林博「細」

「狐狸」李斯特城是今季季初成績最佳的升班馬，不過今晚深夜在英超獨腳戲迎戰黑馬諾定咸森林，不會心雄搶攻；今場足智彩開出入球中位數[2.5]球，博「細」穩陣。(球賽編號FB2721，10月26日03:00開賽)

近年英超升班馬多數不濟，葉士域治及修咸頓今屆8戰仍未開勝門；而今晚主角之一「狐狸」頭6輪只得2分，可幸領隊谷巴是有料之人，「球會之寶」占美華迪年逾37歲亦射術及鬥心仍在。球隊繼主場1比0氣走般尼茅夫後，上仗作客修咸頓落後2球下，由後備鋒將佐敦阿休補時絕殺對手贏3比2，過程相當驚險。