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體育
2024-10-29 10:31:00

英超｜滕哈格執教曼聯的「神奇數字」 勝率低過摩連奴高於蘇斯克查

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英超｜滕哈格執教曼聯的「神奇數字」 勝率低過摩連奴高於蘇斯克查

英超｜滕哈格執教曼聯的「神奇數字」 勝率低過摩連奴高於蘇斯克查

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要來的始終要來，曼聯周日以1:2 不敵韋斯咸後陷入困境，紅魔鬼今季英超9戰只得3勝，在聯賽榜排名第14，加上歐霸盃3戰3和，領隊滕哈格（Erik ten Hag）終於被炒魷。

今個夏天，曼聯新股東英力士（Ineos）傳出與其他潛在教練人選接觸，最後決定與這名前阿積士教頭簽一份新合約，但英超開季3個月，滕哈格卻成為今季英超第一名被開除的領隊。

曼聯這次決定與滕哈格分道揚鑣是否正確呢？我們嘗試以數字來展現答案。

滕哈格（Erik ten Hag）被辭退後，「雲佬」雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）會接任曼聯暫代領隊。 滕哈格（Erik ten Hag）最光輝時刻是為曼聯贏得英格蘭足總盃。 滕哈格（Erik ten Hag）任內引入奧拿拿（Andre Onana）等多名阿積士兵。

英超場均得分1.72 不及蘇斯克查雲高爾

在過去850天內，54歲的滕哈格帶領曼聯出戰128場比賽，勝出72場，勝率達56%。自從傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）退休後，歷任曼聯正式或臨時教練中，滕哈格的勝率，僅次於摩連奴（Jose Mourinho）的58%。

滕哈格的 56%勝率，高於蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）的55%、雲高爾（Louis van Gaal）的52%、莫耶斯（David Moyes）的 51% 和蘭歷克（Ralf Rangnick）的 37%。但若單看英超成績，滕哈格的表現不算突出。他的場均得分只有1.72，低於摩連奴的1.89、蘇斯克查的1.81 和雲高爾的1.79。

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根據數據，在英超賽場上，滕哈格的場均入球僅有1.45，僅略高於蘭歷克的1.38，而場均失球則為1.32，僅略低於蘭歷克的1.32。此外，他在這六名曼聯領隊中，被對手場均射門次數最高，達到14.74次。

為曼聯贏取聯賽盃足總盃

不過，在滕哈格的執教時期，也有不少亮點。若按2022至23年賽季起的英超累積積分，曼聯排名第5，僅比表現出色的阿士東維拉少一分。此外，他任內接先後奪得聯賽盃和足總盃，成績不容忽視。然而，他的執教風格和球隊表現上的不穩定，最終還是讓他失去了這份工作。但他可收取曼聯的巨額賠償，又可提早放大假休息了。

原文刊登於 Yahoo 體育

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