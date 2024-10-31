假如士砵亭主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）真的執教曼聯，要在現時低谷位置爬升至英超爭標，顯然是不可能的任務，但他畢竟是一位擅長為球隊轉型的教練。 艾摩廉於2020年3月接手士砵亭，當時只是35歲的年輕教練，他接手了一支長達18年未曾奪冠、場內外都充斥問題的球隊，陣中多名核心球員如Raphinha、巴斯杜斯（Bas Dost）和般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）相繼離開——而現在諷刺的是，般奴費蘭迪斯成為了曼聯的隊長。 艾摩廉迅速將自己的足球哲學融入球隊。在他執教的第一個完整賽季中，年輕的士砵亭創下32場聯賽不敗的紀錄，最終奪得葡超冠軍，打破了波圖和賓菲加的長期壟斷。該賽季士砵亭僅輸了一場比賽，且是在已確定奪冠後才敗陣。 上賽季艾摩廉再帶領士砵亭奪冠，今季他帶隊更是9場全勝。他是如何做到的？他在士砵亭的成績，對曼聯有何啟示？

艾摩廉的3-4-2-1陣型 艾摩廉在教練生涯初期便傾向踢三中堅陣式，很快更確立偏愛3-4-2-1體系，有時會靈活轉變為3-4-3，由兩名翼鋒代替傳統的10號位，有時也會變成3-5-2，但他極少偏離三中堅的基本配置。 在後場推進時，兩名進取的翼衛拉開寬度，讓中堅能夠帶球推進或傳給中場。如果這套策略引進到曼聯，馬天尼斯（Lisandro Martinez）可能會出任三中堅左側，而馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）可能是正中守將。 在翼衛位置上，艾摩廉在右路有達洛治（Diogo Dalot）和新加盟的馬薩奧利（Noussair Mazraoui），兩人都表現出色。在左翼衛方面梳爾（Luke Shaw）和馬拉西亞（Tyrell Malacia）都是不錯選擇，但兩人都經常受傷，這可能令艾摩廉在季中要在這位置補強。 士砵亭通常派出兩名全能中場，他們既動態又具創造力，且防守上相當積極。而在曼聯，新星邁奴（Kobbie Mainoo）可能是理想人選。 在進攻端，艾摩廉喜歡一名不斷向對方防線施壓的9號位前鋒，曼聯前鋒海倫（Rasmus Hojlund）踢法很合適，相對而言，曼聯陣中的施亞斯（Joshua Zirkzee）踢法缺乏機動性，海倫因此是首選。 若艾摩廉一開始就採用3-4-2-1陣型，最有趣的部分可能是他如何配置兩個10號位。這些球員可以自由拉邊、回撤或超越前鋒，他們在進攻和壓迫防守中都發揮了重要作用。曼聯陣中的般奴費蘭迪斯和美臣蒙特（Mason Mount）可以勝任這角色，但阿歷真度加拿祖（（Alejandro Garnacho）或許是最適合打這位置。

艾摩廉信任年輕球員 艾摩廉接手士砵亭時，球隊因為賣掉多名核心球員而元氣大傷，這筆資金並未在轉會市場上得到充分補強，因此艾摩廉不得不依賴隊中的年輕人，一手培養這些年輕球員上位，這批新星幫助士砵亭在葡萄牙聯賽登頂並參加歐冠，為球隊帶來豐厚的轉會收益。曼聯雖然不必如此依賴青訓系統，但艾摩廉在培養年輕球員方面的能力，將成為關鍵。 控球至上 曼聯在滕哈格（Erik ten Hag）時代的最佳表現，往往不是依賴控球，而是快速反擊，尤其是在足總杯決賽中對陣曼城時的戰術。但艾摩廉的風格迥然不同。數據顯示，艾摩廉的士砵亭在葡超聯賽中平均控球率接近60%。他們擁有最高的傳球成功率（84.1%），並且是聯賽中長傳最少的球隊。 士砵亭的控球風格從後場展開，而曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）將適應這種風格。 艾摩廉接手的話，將收到一份長長的傷病名單，但在全隊健全的情況下，這就是曼聯可能的最強11人陣式：

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