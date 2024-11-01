英超｜曼聯主場大捷振士氣 心雄勢攻車路士

今輪英超重頭戲在周日深夜曼聯迎戰車路士。原本傳統Big Six對戰已極具份量，加上紅魔新帥上任在即，眾將打醒精神踢爭氣波；碰上夫添出擊的車路士，一場「大」戰山雨欲來。(11月4日00:30開賽)
滕哈格被炒，葡籍新帥艾摩廉未上任，曼聯周中英聯盃以名宿助教雲尼斯達羅，任看守領隊，強陣出擊鬥半力的李斯特城；結果隊長般奴費南迪斯及巴西防中卡斯米路各入2球，在奧脫福5比2大炒對手，重現久違的火力及士氣。雖說半力李城不太重視盃賽，但魔兵爭氣加上質優，主場確實無懼任何對手來犯。
曼聯易帥後士氣高漲
今場「雲佬」或會繼續頂檔，他上仗賽後強調要全場逼搶、進攻，給球迷一個愉快的晚上；周日若再點兵鬥勁敵車路士，預料一號門將奧拿拿、右閘馬沙拉奧及前鋒海倫將會重返正選，戰力及氣勢會進一步加強，望給魔迷再度興奮。
對手車路士同晚在英聯盃作客吞紐卡素兩蛋，無緣入8強；不過主帥馬利斯卡堅持用盃賽陣容，跟踢歐協聯時相若，其中今屆聯賽共入13球的高爾彭馬及尼高拉斯積遜，分別坐冷板及未有列陣。球隊一早落後兩球，主帥全場卻只作出一個換入調動，由快馬馬度基出場，心意可想而知，擺明留精兵攻聯賽。
車路士彭馬射術頂級
車路士目前聯賽9戰17分，落後榜首曼城6分；球隊開季聯賽4戰作客錄得3勝1負，僅1比2不敵利物浦，其餘3勝入10球。再者，上屆兩軍聯賽交手各靠主場勝一仗，其中高爾彭馬共轟4球；遇上今屆聯賽主場兩戰Big Six球隊利物浦及熱刺，各吞3蛋的紅魔，彭馬又會再施展頂級射術，且看「雲佬」成功燃起眾鋒入球意欲的同時，如何教曉守將阻擋對手進襲。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會