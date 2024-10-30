英格蘭聯賽盃｜賓福特僅靠12碼淘汰錫周三　修咸頓驚險淘汰史篤城

英格蘭聯賽盃的16強賽事，兩支英超球隊率先出戰。當中賓福特在主場與英冠的錫周三只踢平1:1，僅於12碼階段淘汰對手晉級。而英超「墊底」的修咸頓，也在領先兩球下一度被英冠的史篤城追平，最後憑占士比爾（James Bree）入球，以3:2擊敗對手。

目前在英超中游的賓福特，在聯賽盃的16強遇上英冠中游的錫周三。賓福特雖然在奇雲舒哈迪（Kevin Schade）上半場11分鐘建功領先，可是作客的錫周三在下半場有加沙馬（Djeidi Gassama）為球隊追平，令雙方法定時間打成1:1，要互射12碼分勝負。賓福特在首5輪全數射入，而錫周三第5輪的拉姆彭馬（Liam Palmer）操刀，被賓福特門將菲利根（Mark Flekken）撲出，讓賓福特在12碼以5:4勝出，晉身八強。