英格蘭聯賽盃｜曼聯雲尼斯達萊領軍破李斯特城　曼城不敵熱刺出局

在滕哈格（Erik ten Hag）辭任後，曼聯的首場比賽由名宿雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）暫代領軍，球隊的兩位老將卡斯米路（Casemiro）及般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）挺身而出，協助球隊以5:2大破李斯特城晉級八強。而曼城在另一邊廂不單只不敵熱刺被淘汰，球隊更再添傷兵。 滕帥初掌曼聯曾為球隊贏得的首項錦標，正是前季的聯賽盃。而「雲佬」今場以暫代領隊身份帶隊，雖然有傳曼聯已經與士砵亭的艾摩廉（Ruben Amorim）接觸，但短期仍由雲佬領軍。同時有指，艾摩廉執掌之後，雲佬亦會離開曼聯。不過這場的聯賽盃，上仗為聯賽曾為曼聯追平卡斯米路再次建功，他在禁區外20多碼施冷箭，在15分鐘為曼聯打開紀錄。上仗空門不入的達洛治（Diogo Dalot），在28分鐘傳中予遠柱的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho），令曼聯快速領先2:0。

落後的李斯射城雖然在33分鐘有艾簡路斯（Bilal El Khannouss）追近比數，不過般奴費南迪斯在3分鐘後的罰球，省中對手改變方向，又為紅魔拉開比數。而卡斯米路更在39分鐘梅開二度，令曼聯一度領先4:1。只是高亞迪（Conor Coady）補時為李城再追一球，半場紅魔領先4:2。換邊後，曼聯再有般奴把握對手回傳失誤，扣過門將後射入，令曼聯以5:2大勝，晉身八強。 曼城今季首嘗敗績 至於聯賽榜首的曼城，作客面對熱刺不單吃下今季首場敗仗，更是有守將的文路爾艾簡治（Manuel Akanji）以及新星的沙雲奴（Savinho）受傷。球隊上半場5分鐘，已被熱刺的前鋒迪姆華拿（Timo Werner）打開紀錄，加上柏比沙亞（Pape Sarr）在25分鐘建功，令熱刺領先2:0。曼城雖然在補時有馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）追近，不過下半場曼城還是無法最平，最終輸1:2出局。然而熱刺亦有守將的雲迪尹（Micky van de Ven）在比賽傷出。

賽後曼城主帥的哥迪奧拿，聲稱球隊受傷兵影響，只有13個球員健康：「我們只得13個球員，我們真的面臨困難。上陣比賽的球員，他們大部份踢完都有些問題，我們要看他們如何康復。我想我們處於困境，這是在9年來我們未遇過這麼多傷兵的情況。球員踏出了一步，比之前更團結，而我們會盡力在今個星期的時間內爭取康復。」 熱刺八強再遇曼聯 同樣出局還有車路士，他們作客北部的紐卡素以0:2落敗。至於阿仙奴與利物浦都晉級，阿仙奴作客以3:0淘汰英冠的普雷斯頓，而利物浦晉級就不輕鬆，作客以3:2險勝白禮頓。聯賽盃的八強抽籤，熱刺踢完曼城後，會在主場再對曼聯，而利物浦就作客修咸頓，紐卡素會對賓福特，阿仙奴就對同為倫敦球會的水晶宮。

聯賽盃八強抽籤： 熱刺 對 曼聯

阿仙奴 對 水晶宮

紐卡素 對 賓福特

修咸頓 對 利物浦