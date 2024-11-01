網球｜艾卡拉斯巴黎大師賽出局　魯尼指拿度不應該退役

今年的最後一個職業網球巡迴賽的1,000分賽事，巴黎大師賽正在進行。而丹麥的魯尼（Holger Rune）成功晉級八強。這位世界排名13的球手在回想上月出席沙特阿拉伯舉行的表演賽，與拿度（Rafael Nadal）一同訓練時，他指拿度訓練的強度令他覺得拿度不應該退役。而在巴黎大師賽爆出冷門，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在16強不敵東道主球手的咸拔（Ugo Humbert）。
魯尼在早前獲得沙特方面的邀請，出席當地舉行的一場表演賽。雖然他未有晉級決賽，但就指於與拿度練習時獲益良多。他在接受一個網球網站訪問時表示：「我有沒有受其他球手所啟發，還是只專注自己？我會說兩者都有。我認為啟發是很重要，不過我一直想嘗試變得更瘋狂，不論是訓練、準備、還是在比賽，我都想推進自己。你會從好像祖高域（Novak Djokovic）或拿度這些球手得到啟發。」
他之後再說：「我記得在利雅得與拿度一起訓練，那真是很驚喜。這個人就快退役，但他的訓練的強度會讓你覺得：你不應該退役！他有一個無與倫比的職業生涯，他有很多的成就。因為他與祖高域在每一次的訓練時段都付出所有，因此這不是沒有原因的。」他指這次比賽讓他取得很好的經驗。
至於世界排名第2的艾卡拉斯，在巴黎大師賽的16強，以盤數1:2不敵法國的咸拔。世界排名18的咸拔首盤先贏局數6:1，而艾卡拉斯在第2盤以局數6:3追平，不過決勝第3盤，咸拔以7:5的局數勝出，終以2:1盤數淘汰4個大滿貫的艾卡拉斯。