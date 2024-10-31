沙特超｜射手對決 捧主場王伊蒂哈德

沙特職今夜上演兩大射手對決，由賓施馬領軍的傳統勁旅伊蒂哈德，迎戰今夏由英超加盟的艾雲東尼代表的吉達艾阿里；主隊今屆氣勢較盛，加上對手正選門將因傷上陣成疑，今場可捧主場王伊蒂哈德。(球賽編號FB3105，11月1日02:00開賽)

前金球獎得主、法國老牌射手賓施馬，上季轉戰沙特職投伊蒂哈德，聯賽上陣26次只入9球；球隊亦落後王者希拉爾42分之多，聯賽排第5名，衛冕失敗。伊蒂哈德今夏改由法國名將白蘭斯領軍，36歲的賓施馬、尼高路簡迪及穆沙戴亞比一眾「同鄉」主力仍在陣中，並重金簽下荷蘭國腳貝雲積。球隊成績回起，聯賽8戰7勝1負，暫時落後死敵希拉爾3分排第2，賓施馬亦回勇，聯賽入8球。