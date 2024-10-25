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體育
2024-10-25 11:53:47

歐霸盃｜曼聯作客被費倫巴治迫和　熱刺靠12碼贏波保持連勝

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曼聯與費倫巴治在歐霸盃賽和1:1。(路透社)

曼聯與費倫巴治在歐霸盃賽和1:1。(路透社)

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歐霸盃聯賽階段，曼聯作客面對前主帥摩連奴（Jose Mourinho）領軍的土耳其球會費倫巴治。最終費倫巴治憑安尼斯利（Youssef En-Nesyri）追平之下，以1:1迫和曼聯，令紅魔在3場歐洲賽都未贏波，不過摩連奴今仗被球證驅逐又成為比賽另一焦點。至於另一支英超代表的熱刺，就以一球12碼擊敗荷蘭的阿爾克馬爾，繼續保持3戰全勝，而意甲的拉素就在擊敗川迪後，在榜首領先。

今場的比賽，摩連奴帶領多位前曼聯球員主場再會紅魔成為焦點。不過曼聯在15分鐘先開紀錄，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）接應約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）回傳，禁區頂射成1:0，這也是艾歷臣今季第4個入球。主場的費倫巴治其實有不少的機會，只是奧拿拿（Andre Onana）挽救多次近門機會，半場紅魔一球領先。

艾歷臣為曼聯先開紀錄。(路透社) 安尼斯利為費倫巴治追平1:1。(路透社) 摩連奴被球證逐離場。(路透社) 曼聯作客與費倫巴治踢平1:1。(路透社) 曼聯作客與費倫巴治踢平1:1。(路透社) 曼聯作客與費倫巴治踢平1:1。(路透社) 曼聯作客與費倫巴治踢平1:1。(路透社)

不過費倫巴治換邊後迅速扳平，安尼斯利接應隊友的傳中，禁區入楔頂入，在49分鐘追成1:1。及後摩連奴因為與球證爭議一次的犯規，認為球隊應獲得12碼，最後被球證驅逐。而雙方之後再沒有入球，曼聯與費倫巴治只踢成1:1，在完成3輪的聯賽階段，曼聯3戰全和得3分。排第21。

拉素贏波排榜首

至於熱刺在主場出擊，下半場憑今季首次正選的李察利臣（Richarlison），在53分鐘操刀主射12碼建功，以1:0擊敗荷蘭的阿爾克馬爾。對手今場在末段也有球員領第2張黃牌被逐。熱刺贏波後，以3戰全勝排聯賽榜次席，與拉素及安德列治是目前僅餘全勝的隊伍。其中拉素在作客對荷蘭的川迪，川迪門將的烏拿史杜爾（Lars Unnerstall）在10分鐘時出迎掃跌拉素球員領紅牌被逐，令多打一個的拉素在35分鐘由柏度洛迪古斯（Pedro Rodriguez）打開紀錄，加上古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）下半場再下一城，讓拉素以2:0作客贏波，並以得失球較佳排榜首。

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熱刺1:0擊敗阿爾克馬爾。(路透社) 熱刺1:0擊敗阿爾克馬爾。(路透社) 熱刺1:0擊敗阿爾克馬爾。(路透社) 熱刺1:0擊敗阿爾克馬爾。(路透社) 李察利臣為熱刺射入致射的12碼。(路透社)

羅馬險勝基輔戴拿模取首捷

同日的其他比賽，羅馬憑着杜夫比克（Artem Dovbyk）射入12碼，以1:0小勝烏克蘭的基輔戴拿模，取得今屆歐霸首場勝仗。而西班牙的畢爾包，藉尼高威廉斯（Nico Williams）建功，以1:0擊敗捷克的布拉格斯拉維亞。至於皇家蘇斯達在中立場面對以色列代表的特拉維夫馬卡比，就以2:1取勝。比利時的安德列治，就以2:0擊敗盧多格德斯，在聯賽排第3。

拉素2:0擊敗阿爾克馬爾升上榜首。(路透社) 羅馬憑杜夫比克射入12碼，以1球小勝基輔戴拿模。(路透社) 格拉斯哥流浪主場大勝布加勒斯特星隊4:0。(路透社) 畢爾包以1:0小勝布拉格斯拉維亞。(路透社) 皇家蘇斯達贏特拉維夫馬卡比2:1。(路透社)

▼阿爾克馬爾對拉素精華▼

▼羅馬對基輔戴拿模精華▼

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