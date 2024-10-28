歐陽耀冲專訪｜終如願日本聯賽上陣　返港望出自傳

成為首位在日本聯賽上陣的香港球員，前南華中場的歐陽耀冲在今日（28日）返港。《am730》記者早前在日本與他再次進行訪問，他表示預計未必再留日本聯賽，而回港會否繼續在職業球隊效力仍未決定，但是打算出自傳，公開自己在葡萄牙及日本的足球經歷。 歐陽耀冲太太的預產期是11月初，故此他早已向效力的日丙球會讚岐卡馬達馬尼表示會在10月底回港。兩年前與在橫濱的紅磚屋一間咖啡店閒聊，那時他才首次在日本球會效力，然而在一年間未錄得出場的機會；相隔兩年後，今次去到相對鄉村的丸龜市與他在當地一間烏冬再聊，而他亦終於如願在讚岐取得1次後備上陣的機會。

回應網民：要買一早買咗啦 兩年間的時間，不少人都在網上對他冷嘲熱諷，部份也覺得他取得上陣不甚了了，畢竟在補時間上陣，連皮球也未觸到一次。但也是首位在日本聯賽取得上陣的香港土產球員。問他的感受，他表示能夠達成夢想當然高興，可以也想能有更多上陣時間，然而機會就只有這麼。對於網民的嘲諷，歐冲斷言沒怎麼理會，畢竟「haters gonna hate」，他們也只在於網上尋求滿足。 有網民曾笑言，他是不是「買位」才有得踢，歐冲指：「如果要買一早買咗啦！況且我都冇錢」也有指，他是不是沒有出糧才獲得留用。這顯然是網民的無知，因為在日本，即使丙組也需要按日本職業聯賽要求簽訂合約，並分為ABC不同等級，當中C合約只適用於年輕球員，而外援球員可以簽訂A或B合約，當中B合約年薪最高460萬日圓，每場上陣最多獲47,620日圓。

日本各級聯賽水準在拉近 雖然有人認為，讚岐不過是丙組隊。不過他又指，近年日本的甲乙丙組之間距離亦越來越近，就像是今年的日本聯賽盃，日丙中游的FC琉球淘汰大阪飛腳，富山勝利也打入附加賽，在天皇盃也不時出現大學隊淘汰職業隊的賽果。而且不少丙組球員，也會因為表現獲甲組球會青睞，故此各級之間的水準，其實已不像往日般大。 對於這兩年間，在3個日本球會之間的轉變，他指：「初初嚟真係五十音都未識。晌橫濱嗰陣（YSCC），雖然話就話職業，但球會管理都係業餘。球員多數都有正職，同隊友見面就只有訓練嗰陣，所以同隊友冇幾多交流。去到盛岡，可能鄉下地方，同隊友嘅交流多咗。去到呢度，就唔止隊友，同教練職員都多咗交流，更加了解教練嘅需要。」他續指：「以前我會以為佢想我打10號位，係出嚟攞波上腳，呢個係我以前打法。不過今次清楚，教練係想我帶空位畀隊友放落去。」他表示，自己了解教練的要求，也做到了，加上球隊的傷兵影響，令他終於取得上陣機會。

回港有興趣出自傳 問到作為首位登陸日本的香港球員，自己的經驗可否分享讓未來有機會的年輕球員更易爭取下一個上陣。他指：「都可以」，然而他覺得可能未來幾年都不會有香港球員再次在日本爭取機會。畢竟與其他的亞洲國家及地區不一樣，歐冲是自己到當地試腳，爭取合約，不像是越南、馬來西亞這些國家，他們的球員都是有贊助在背後，而且有足協的支援，至少泰國球員都是有翻譯。還有日本因為要開拓東南亞等市場，故與當地足協簽訂合作，可是香港卻沒有。歐冲稱：「如果我係足總，我返嚟就即刻去同佢哋傾啦。」事實上與日本簽有提攜合作的地方，除了泰國、越南及馬來西亞，還有印尼、柬埔寨、緬甸及新加坡，當中不少還未有球員到達過日本職賽。 對於下一步，他指再回來日本也不過是「完夢」，故今季之後應該未必會再留在日本，他指自己也不年輕，再留一年在日本已沒甚麼目的，加上現在有了家庭。確實，在丸龜的主場館與他看着運動場內的小學生在比賽，他也得與香港的太太通話，對他而言，現在家庭也佔很大的比重。 他指返港後未決定會否繼續在頂級聯賽效力，他說：「可能踢低組別算」。他指在低組別的比賽，「波糧」跟港超職業差不了多少，但也可以有多時間照顧自己的生意以及迎接即將出生的小孩。不過他表示，除了會繼續在香港的足球學校活動，以及協助年輕球員出外地受訓，他表示自己有興趣出自傳，他表示：「我都想分享下自己呢幾年經歷」因為這些是香港其實沒有人試過的經過。