意甲｜祖雲達斯意大利打吡迫和國際米蘭　費倫天拿主場大炒羅馬

意甲的意大利打呲戰，國際米蘭在主場對祖雲達斯。結果國米在一度領先4:2之下，被後備上陣的耶迪斯（Kenan Yildiz）梅開二度，以4:4迫和。至於費倫天拿，就在主場以5:1大勝羅馬。
在拿玻里贏波之下，第2及第3位的國米與祖雲達斯，都不希望被拿玻里拉開。而國米在這場意大利打吡是先開紀錄一隊，15分鐘國米獲得12碼，並由施連斯基（Piotr Zielinski）操刀射入領先。不過5分鐘後就被杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）為斑馬兵團追平，而添莫菲韋亞（Timothy Weah）在26分鐘門前把握機會為祖雲達斯反先。但是米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）在35分鐘又為國米追回，而2分鐘之後，國米再獲得12碼，施連斯基再射入，令國米半場領先3:2。
耶迪斯後備上陣梅開二度
換邊後杜費斯（Denzel Dumfries）在53分鐘建功，令國米拉開4:2。但是國米的優勢未能保持到最後，後備上陣的耶迪斯在71分鐘先為老婦人追回一球，而他於82分鐘更為祖雲達斯追平4:4。最後雙方再無入球，兩隊以一場入球騷終結，並令拿玻里在聯賽拉開4分的優勢。
至於之後的另一場比賽，費倫天拿有犘斯堅恩（Moise Kean）的梅開二度，加上盧卡斯比特蘭（Lucas Beltran）、艾度亞度保夫（Edoardo Bove）的入球，再加上曉姆斯（Mats Hummels）的烏龍球，以5:1大勝羅馬。紫百合贏波後在聯賽升上第4位，而羅馬就跌至11。