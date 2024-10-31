意甲｜最火鬥最頹 費倫天拿勢剿熱拿亞

最強鬥最弱！意甲周中快車，今晚深夜上演最後3場；其中近期火力極猛的「紫百合」費倫天拿，作客近期最頹的熱拿亞，可熱捧客勝。(球賽編號FB3049，11月1日01:30開賽) 除剛戰2球淨勝AC米蘭的「一哥」拿玻里外，近期意甲最火熱球隊，要數「紫百合」費倫天拿。球隊今夏由前蒙沙主帥柏拉甸奴領軍，踏入9月下旬全面上力；聯賽近5戰4勝1和，先後擊倒拉素、AC米蘭及上仗5比1大炒羅馬；在歐協聯分組賽，輪換遇弱兩戰全勝共入6球，走勢相當凌厲。

摩斯堅恩不再低迷 前紅魔神龍迪基亞受注目外，紫百合的攻擊球員近日亦著火。雖然前線主力、冰島國腳艾拔古蒙臣，前仗聯賽大炒萊切時傷出，但無損球隊鋒力；今夏從祖雲達斯以1,300萬歐元(約1億900萬港元)加盟的射手摩斯堅恩，近年「人球式」游走英超、法甲及意甲後，似乎找到合適的落腳點。 此子連同上仗梅開二度，9場聯賽入4球(歐戰另入3球)，只差2球已平他個人其中兩季在祖雲達斯的意甲入球紀錄；由他跟從艾度亞度保夫、高柏尼及阿根廷小國腳貝迪倫合力攻堅，上述4人年齡介乎22至25歲，全部當打又當勇，今夜遇上防守漏水的熱拿亞，展開「3連客」的首擊，有力再贏。