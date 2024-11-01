世界盃短池游泳賽｜何詩蓓新加坡站再贏200米自由冠軍　連續3站獲勝

國際泳聯世界盃短池游泳賽的新加坡賽站，香港泳手的何詩蓓在女子200米自由泳再度奪冠，也是連續3個賽站在這項目中奪得冠軍。 在之前上海及仁川兩站都贏得200米自由泳冠軍，今站預賽只以第5名晉級。其他的對手分別有中國的楊浚瑄及澳洲的卡絲杜露素（Brittany Castelluzzo），當中卡絲杜露素在仁川已取得過亞軍。在決賽於第7線起步的何詩蓓，反應時間不及其他的對手。在最初的25米，楊浚瑄一直帶頭，而何詩蓓只在第4位。不過之後到50米的時候，何詩蓓已追至第2，僅落後於波蘭的泳手。

在過了50米後，何詩蓓開始搶上首名，之後也一直保持領先，最終以1分51秒80觸池取得第1名。而第2位是楊浚瑄，落後0.27秒，而卡絲杜露素得第3。

昨扮熊貓出戰 另外何詩蓓周四（10月31日）亦在女子50米自由泳奪得銅牌。由於昨日是何詩蓓27歲生日及萬聖節前夕，她在決賽出場時扮成熊貓，一邊扮跑步一邊向觀眾揮手，現場傳出熱烈歡呼聲。她賽後解釋上星期在仁川站期間看見熊貓服裝，萌生扮熊貓念頭，很開心能夠做到，形容相當有趣。 另外，在兩屆奧運奪得兩銀兩銅的何詩蓓接受傳媒訪問時談到未決定是否參與2028年洛杉磯奧運，計劃12月完成布達佩斯短池世錦賽後先休息再決定去向。她指由於將是人生重大決定，故需要時間找出對自己最好的選擇，「我會休息數個月，做做不同的事、休養身體，再看我是否還想念游泳」。何詩蓓透露對於是否四次出征奧運的最主要考慮是身體能否負擔再高強度訓練4年，「我不再年輕了，未來只會更困難」，她強調若決定前往洛杉磯奧運，只會在有信心可與世界頂尖選手競爭下才會出戰。

