TVB料全年實現正數EBITDA　股價午後漲逾7%(更新)

【15:45更新】電視廣播(TVB, 0511)今日(28日)在港交所公告，指預計在2024年全年實現顯著正數EBITDA。公司指出基於目前的業務勢頭，重申在不考慮特殊一次性項目(如有)的情況下，在截至今年下半年將會實現正數淨利潤的期望。 受消息刺激，TVB(511)午後股價抽高，一度升逾7.5%，高見3.43元後遇阻，最新報3.27元，升2.51%，成交701.7萬元。

廣告收入料升雙位數 TVB表示，本季度內於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到77%的市場份額。至於在香港地面免費頻道的廣告收入於進入下半年仍然保持強勁。建基於本年度前兩個季度取得的增長基礎上，本季度來自廣告客戶的整體收入較去年同期增長超過8%。

公司說隨著本年度第四季度廣告預訂情況穩固，廣告收入有望在今年全年實現強勁的雙位數增長。 另外，OTT串流於截至9月底止的3個月期間，平均每月活躍用戶人數(MAU)仍維持約200萬。myTV Super平台數碼廣告收入於本季度內按年增長超過30%。因此，數碼廣告收入亦有望在今年全年實現強勁的雙位數增長。 (股價僅供參考，數字請以實時公布為準，並非作投資買賣建議。)