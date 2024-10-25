FM財自 | 戰勝空氣

當我們下交易決策與實行時，難免都會參考過來人的方法，更多的是根據自己過去的片面成功例子的記憶，而排除記憶中的失敗教訓，即是只想到過去獲利時的優裕，而主觀的忘記過去虧損時風險，造成倖存者偏差。 記得10多年前，公司舉辦了一個炒股模擬比賽，要在一個月時間內，以固定資金獲利最多的就是勝出者，前10名皆可得到豐厚獎金，以上市港股為相關資產，只限炒港股，牛熊證及窩輪，不能炒期貨及期權。引來很多股市「高手」參與，至於是不是真的高手，我不得而知，但參與者起碼都是具備炒股經歷的吧，最少是比賽中的「高手」吧。

當年我雖並非負責比賽活動的管理者，但聽相關同事細說，很多參與者皆是壓注在一些波幅比較大的股份衍生工具上，賭大單邊，反正輸了不用負責，也不會公開成績，贏最多的得獎金就是了，不管用什麼手段，其實邏輯很簡單，似乎大半的參與者都是滿倉，不是滿倉股票而是滿倉高槓桿的衍生工具。 這也很正常，短短一個月內不滿倉不盡用槓桿，那能在眾人當中勝出？ 結果出籠了超過6成的參與者虧損，獲利的當中前10名皆是模擬資本額的倍數的獲利。

公司挑選了當中6位勝出者，進入公司作分析及交易部門，公司決策主管們天真地以為，從這個篩選方法可以輕鬆找到高手，公司可得益。 但事與願違，這些位新同事全部過不了3個月試用期的最低門檻，因為面對的是有壓力真分析真交易。 很多新手投資人以為只要模擬勝利，就能夠從中長期獲利，因為深信自己的方法很成功，或是他們的紙上交易模型有效，其實他們只是和「空氣」搏鬥。 在根本不會受到任何傷害的環境模擬搏鬥場面 ，等於玩game，輸了不斷重來，在現實交易世界中，在不考量過程中的震盪：嚇走了，早走了，賺少了等等的風險，只是戰勝空氣，模擬交易的勝利，根本沒有意義。

除非真的置身火線，否則永遠不會知道自己是不是真的如此神勇，可以靠交易為生。 分析員經常直接了當地看未來可漲到哪裡，例如恒指可漲到24,000點、28,000點、30,000點，只用口號交易。 而交易員總是回答：可能、不一定、也許、但…，因為明白交易無先決。 人們總是對紙上談兵的勝利作出不理性的尊崇，但經常與現實相反，我在投機市場30餘年，一開始就真搶實彈，從來不與空氣搏鬥。