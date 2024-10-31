BIZ勝派丨未來3年投入10億人民幣 推動大灣區金融科技發展 螞蟻數字科技：「兩鏈一橋」平台 助內地RWA融資

憑藉香港在傳統金融資產領域的成熟機制與市場優勢，令發展現實世界資產(RWA)代幣化項目，比實行虛擬貨幣交易更符合香港環境。新一份施政報告提到將推動RWA代幣化與央行數碼貨幣，螞蟻數字科技(螞蟻數科)積極配合政府舉措，首次全面參展本屆「香港金融科技周2024」，並展示一系列金融科技創新項目。螞蟻數科副總裁、中國區業務發展部總經理孫磊更宣布，螞蟻數科未來3年將在粵港澳大灣區投入10億元人民幣，積極推進粵港澳金融科技創新，投資將專注於技術研發、生態建設與人才培養，尤其是在區塊鏈、人工智慧、隱私計算、物聯網等領域；並透過RWA化幣化技術，助內地新能源資產赴港融資。

螞蟻數科參展金融科技周 首次演示RWA背後技術平台 所謂「現實世界資產(RWA)代幣化」，意指將具有形價值的實物資產如貨品、設備、房產、股票債券等，變成若干個數碼代幣，每個代幣將代表相應基礎資產份額或所有權，概念跟購買企業股票相若。企業通過RWA代幣化並透過區塊鏈技術平台交易，吸引投資者注資，較傳統金融交易大幅節省成本和縮短流程，且過程無法篡改兼可追溯性，安全可靠。



金管局在今年5月啟動了批發層面央行數碼貨幣案例「Ensemble」沙盒項目，螞蟻數科正是該專案的首批成員之一，並作為深度參與者，協助金管局在沙盒內搭建代幣化資產平台，並提供了「綠色和可持續金融」和「貿易和供應鏈金融」兩大主題案例。在今年金融科技周2024，螞蟻數科首次參與盛事，除了展示Web3、雲原生、AI產品ZOLOZ、「碰一下」支付等前沿技術方案外，更首次公開了其為RWA業務打造的「兩鏈一橋」技術平台，吸引不少參展人士駐足了解。孫磊表示，「過去一年，面向本地政務、金融機構等客戶，螞蟻數科在移動科技、AI風控、Web3三個板塊業務在粵港澳地區均有穩定增長，亦是未來大灣區業務發力重點。」他又指，螞蟻數科積極在港澳企業及金融機構深度合作，如Global Shipping Business Network (GSBN)、東亞銀行、澳門通等數字化業務正加速發展。

RWA背後的「兩鏈一橋」 至於實踐RWA代幣化背後的技術平台，記者會上螞蟻數科首席科學家閆鶯介紹了何謂「兩鏈一橋」。「兩鏈一橋是指『資產鏈』、『交易鏈』與『螞蟻鏈可信賴跨鏈橋』。資產鏈在內地應用，使企業實體資產能夠被數位化和標準化，從而轉化為可交易的金融產品。交易鏈著重於將資金通證化，特別是來自傳統金融機構的資金，透過區塊鏈技術實現資金高效流轉和交易。」

助內地新能源資產赴港融資 朗新成首例 配合國策布局，螞蟻數科近年積極發展自家區塊鏈技術，憑藉香港的窗口門戶定位、全球視野及政策優勢，既是粵港澳大灣區數字經濟樞紐，也是大多數中國企業出海部署數字化業務的第一站。以RWA為契機，孫磊坦言如果無法香港的金融創新業務上取得寶貴經驗，將無法讓螞蟻數科「出海」，劍指東南亞，以至拓展國際市場。目前，有關RWA代幣化項目，螞蟻數科已支持內地新能源上市公司朗新，成功助其在港完成首宗跨境融資，展示了可持續金融支援新能源產業發展的最新探索實踐。 (資訊)