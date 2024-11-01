11月看中美變數 10月港股狂升暴跌後 二萬關前整固

股民在10月可謂大悲大喜！經歷9月下旬中央救市措施帶來的急升，當10月連升4日共1,966點以為牛蹤乍現，卻突然經歷A股假後開市單日2,337點的巨跌。10月最後交易日，恒指收報20,317點，跌63點，成交1,545億，維持千億之上。總結全月恒指回吐816點或3.9%，科指更跌5.3%。
展望11月，月初觀望氣氛料仍然濃重，一則靜候下周二(5日)的美國總統選舉結果，另則是人大常委在下周的會議，料審議救市資金方案。市場一直傳言，倘美國新總統是揚言發起貿易戰的特朗普，中國或加大救市規模去抵銷衝擊。市場近日傳出規模或達10萬億人民幣。
高盛：料特朗普貿易戰關稅20%
不過，高盛對特朗普稱會對中國貨徵收60%關稅表示質疑，相信最終實質關稅率可能是20%水平，跟2019年那次貿易戰相若。
以20%關稅推算，該行認為對中國經濟增長影響只有GDP的0.7個百分點。中國可以透過包括1.讓人民幣貶值；2.減少從中國進口；3.更激進的寬鬆政策去應對。以人民幣貶值看，匯價回至美元兌人民幣7.4至7.5水平，便可以抵銷0.2個百分點的衝擊；而參考2019年貿易戰經驗，之後幾年中國出口繼續大幅增長，或令中國當局有信心，不須將人民幣大幅貶值，因為內地也須要顧慮資金外流壓力。
恒指10天線前掉頭回落
總結10月最後交易日，恒指高開低走，中國製造業活動重上擴張水平，令港股早段向上，最多升172點見20,553點。不過，在10天線前掉頭向下，最終跌63報20,317點。
新華社報道，內地多家銀行包括六大銀行的借款人可與銀行自主協商、動態調整存量房貸利率和定價，內房股再受刺激逆市造好，融創(1918)升7.5%，兩隻國企內房潤地(1109)、萬科(2202)都升超過2%。小米(1810)繼續有追捧，升2.7%。長城汽車(2333)傳出擬發10億美元可轉債，股價受壓，跌3.9%。