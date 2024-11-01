11月看中美變數 10月港股狂升暴跌後 二萬關前整固

股民在10月可謂大悲大喜！經歷9月下旬中央救市措施帶來的急升，當10月連升4日共1,966點以為牛蹤乍現，卻突然經歷A股假後開市單日2,337點的巨跌。10月最後交易日，恒指收報20,317點，跌63點，成交1,545億，維持千億之上。總結全月恒指回吐816點或3.9%，科指更跌5.3%。

展望11月，月初觀望氣氛料仍然濃重，一則靜候下周二(5日)的美國總統選舉結果，另則是人大常委在下周的會議，料審議救市資金方案。市場一直傳言，倘美國新總統是揚言發起貿易戰的特朗普，中國或加大救市規模去抵銷衝擊。市場近日傳出規模或達10萬億人民幣。