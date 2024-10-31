香港寬頻全年轉賺千萬 末期息減至16.5仙

香港寬頻(1310)公布8月底止全年轉賺，錄純利1,027.7萬元，去年同期蝕12.67億元，撇除對上年度一次性商譽減值12億元後，上一個年度仍虧損6,700萬元；收益106.51億元，按年少8.9%；網絡成本及銷售成本66.62億元，少11.5%；每股盈利0.8仙。 全年派息 31.5 仙 減 21% 考慮到公司的股息政策及所預計的未來資本開支需求，為推動長期股東價值，董事會建議派付末期股息每股16.5仙，按年少17.5%；全年派付股息每股31.5仙，跌21%。 集團指，去年息稅折舊攤銷前利潤按年增加3%，至23.65億元，單計下半年息稅折舊攤銷前利潤錄得強勁表現，達12.14億元，升11%。集團指，純利正面變化主要由於集團持續提升核心業務表現及營運效率。

北上消費延遲換手機 拉低收益減 9% 集團指，整體經濟在高利率環境下仍然充滿挑戰。北上消費趨勢加劇情況，眾多小型企業及業務停止營運。此外，消費者普遍延遲更換手機，顯著拉低了整個行業的銷售量。因此，集團於2024財年整體收益下跌。儘管如此，集團企業方案業務收益按年只輕微減少1%，至66.75億元，業務在加強核心業務表現方面取得可觀進展，企業服務收益增長1%，新業務訂單保持穩健，於未來2至3年到期的合約將帶來豐厚的尚未實現收益。住宅方案業務方面，收益輕微下跌2%，至23.44億元。這是因為集團策略性地專注於直接訂購，同時有意降低轉售業務的比重。