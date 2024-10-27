陳茂波率團訪沙特3天 見證港股ETF掛牌

陳茂波明天會帶領一個由金融及創科界代表組成的商務代表團，前往沙特阿拉伯首都利雅得訪問3天。(資料圖片)

財政司司長陳茂波在網誌表示，明天會帶領一個由金融及創科界代表組成的商務代表團，前往沙特阿拉伯首都利雅得訪問3天，行程重點，除了出席第八屆「未來投資倡議大會」(Future Investment Initiative，FII)，還有見證首兩隻在沙特阿拉伯交易所上市、追縱港股的交易所買賣基金(ETF)掛牌。

陳茂波指，去年底促成首隻追縱沙特股票的ETF在港上市，方便本地資金投資沙特市場，剛好1年過去再迎來規模更大的港股ETF在沙特掛牌。他指，可以預期這首兩隻港股ETF當地掛牌後，將會有更多雙向的金融產品推出，蓬勃兩地的資金流動，為本港市場引入更多中東地區的資金，也讓更多當地的投資人漸漸熟悉香港市場。