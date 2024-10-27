阿里斥近34億 與美集體訟訴投資者和解

外電報道指，阿里巴巴(9988)已同意支付4.335億美元(約33.81億港元)，以就美國股東提出的集體訴訟提出和解，訴訟涉及公司違反當地反壟斷法，並招致投資者損手，為當地《私人證券訴訟改革法案》在1995年通過以來，50宗最大和解金額之一。據指阿里巴巴否認違法，和解是為了避免進一步加大訴訟成本及其他干擾。
阿里巴巴上周五收報95.35元，升1.2元或1.3%，成交額51.27億元，市值約1.83萬億元。其美國預託證券(ADR)上周五則走低，折算較港股再跌0.8%。
指控就壟斷誤導陳述 令股價下挫招致損失
報道指，和解協議已提交曼克頓聯邦法院，並需美國地區法官George Daniels批准。協議涵蓋2019年11月13日至2020年12月23日期間，持有阿里巴巴ADR的投資者，主要就市場認為阿里巴巴的誤導陳述而引致股價下挫，從而令投資者損手作出賠償。
阿里否認違法 投資者本擬索賠9百億
原告律師在法庭文件中表示令次和解是「一個非凡結果(an exceptional result)」，並指相較損失逾百億美元的證券集體訴訟賠償中位數，今次賠償額是遠超相關水平。律師又指，若阿里巴巴繼續訴訟，投資者尋求的賠償金額高達116.3億美元(約907.14億港元)。