長江系進軍再生農業 澳洲買35萬公頃用地 作碳封存用途

長江實業集團(1113)及長江和記實業(001)透過長江生命科技(775)進軍再生農業範疇。長江實業及長江和記副董事總經理、以及長江生命科技總裁甘慶林表示，集團已收購澳洲超過35萬公頃農業用地、相當於約3.5倍香港土地總面積的田園租約及相關權利，作碳封存用途。他又稱，希望透過再生農業計劃為減碳出一分力，此產業有助緩解全球所面臨的碳排放問題。往後將繼續物色更多優質之再生農業項目。長江集團之再生農業計劃將由長江生命科技負責管理。
相當於約3.5倍香港土地總面積
據《聯合國氣候變化框架公約》，多個國家承諾於2050年實現淨零排放。為實踐該目標，世界各地的公私營機構正尋求不同方案，以減少碳排放並同時增加碳封存，例如收集大氣層中的二氧化碳，並將之儲存於樹木和土壤中。長江集團的再生農業計劃，主要投資於儲存碳之碳封存(carbon sequestration)項目，而澳洲的碳封存市場成熟，既具碳封存項目，亦具完善監管體制，其碳信用額(carbon credits)市場亦持續錄有增長。
可封存約100萬噸二氧化碳
長江生命科技副主席及執行董事余英才表示，長江集團之再生農業組合現時採用人工誘導再生(Human-Induced-Regeneration「HIR」)方法進行碳封存。HIR是澳洲潔淨能源監管局所認可的碳封存方法之一，利用控制放牧等土地管理措施進行原生植物品種及森林再生。長江集團現時的再生農業組合預計可封存相當於約100萬噸的二氧化碳。
獲碳信用額 可轉售澳洲政府或企業
於澳洲，碳封存項目均須註冊並獲澳洲政府轄下潔淨能源監管局批准以獲取澳洲碳信用額單位(Australian Carbon Credit Unit「ACCU」)。ACCU鼓勵個人及企業進行碳減排或碳儲存，每當項目避免或封存一噸二氧化碳當量(carbon dioxide equivalent)即可獲取一個ACCU單位。該等ACCU可透過碳減排合同(Carbon Abatement Contracts)售予澳洲政府，當局已斥資超過10億澳元購買 ACCU；另ACCU亦可出售予私營企業，用以自願抵銷碳足跡，或履行澳洲政府規定之減排義務。
李澤鉅：涉足農業 但不以農業角度看待
事實上，於2022年度的長實股東周年大會上，長和系主席李澤鉅曾表示，減少碳排放是一個global issue(全球議題)，亦有urgency (迫切性)。集團一直致力研究及發展各項環保方案，有作研究的是「再生土壤管理」(Regenerative soil management)；並表示長江集團有涉足農業，但這不是以農業角度去看待，這新興的可持續發展概念源自將碳保留及採集於土壤中，既可幫助減少碳排放，亦令泥土保持天然肥沃。