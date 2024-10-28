觀望美大選及中央會議 港股結算周料高位波動

美國總統11月5日舉行，正進入關鍵時期，寶座誰屬除了影響美債、美元和美股走勢外，也影響對華政策特別是關稅爭議等；加上料拍板財政救市政策和規模的人大常委會會議，已公布將於11月4日至8日京舉行；兼之期指周三結算，料10月底的最後一周港股市況會較觀望。
恐慌指數重上20 市場關注風險
美國總統選舉，雖然金融市場已下注共和黨候選人特朗普勝選，但民調則顯示兩黨差距較少。以幾種被稱為「特朗普交易」的資產為例，近期升幅都非常可觀。特朗普曾表示倘當選會支持發展的比特幣，在10月10日的6萬關下，短短兩星期便升了接近8,000美元，而特朗普旗下的特朗普媒體科技集團(DJT)同期更上升了88%。不過，如果以過去5個交易日看，特朗普媒體是升了超過三成，比特幣卻已見回吐2%。花旗認為，畢竟美國大選的結果仍是未知數，建議投資者先行鎖定利潤。
事實上，投資者正關注選舉之後，兩黨當選人都可能會繼續加大開支，美國以債養開支能否持續，勢必加大美債壓力；反映市場恐慌情緒的VIX指數，上星期重返20.33水平。
中金：港股對海外敏感 波動更大
同時，中央正式公布，人大常委會會議將於11月4日至8日在北京舉行，投資者勢必翹首以待這最大救市政策如何落實。
券商中金認為，香港市場的情緒與資金對海外市場變化更為敏感，故萬一關稅政策有變，港股短期衝擊或較A股更大；考慮到市場對此反映不多，建議先行觀望。
投資者可趁波動留意港股有優勢的結構性機會，如互聯網科技股和分紅股份。倘中央政策不斷兌現，則直接受益的順周期板塊，如消費、地產和非銀行資產有機會跑贏。事實上，內地經濟數據還是陰晴不定，加上海外的因素，救市力度仍有變數。