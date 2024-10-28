觀望美大選及中央會議 港股結算周料高位波動

美國總統11月5日舉行，正進入關鍵時期，寶座誰屬除了影響美債、美元和美股走勢外，也影響對華政策特別是關稅爭議等；加上料拍板財政救市政策和規模的人大常委會會議，已公布將於11月4日至8日京舉行；兼之期指周三結算，料10月底的最後一周港股市況會較觀望。



恐慌指數重上20 市場關注風險

美國總統選舉，雖然金融市場已下注共和黨候選人特朗普勝選，但民調則顯示兩黨差距較少。以幾種被稱為「特朗普交易」的資產為例，近期升幅都非常可觀。特朗普曾表示倘當選會支持發展的比特幣，在10月10日的6萬關下，短短兩星期便升了接近8,000美元，而特朗普旗下的特朗普媒體科技集團(DJT)同期更上升了88%。不過，如果以過去5個交易日看，特朗普媒體是升了超過三成，比特幣卻已見回吐2%。花旗認為，畢竟美國大選的結果仍是未知數，建議投資者先行鎖定利潤。