藍籌季績｜招行首3季純利減0.6% LPR下調拖累淨息差跌20基點

招商銀行指，受LPR下調及存量房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生信貸業務收益率下行，導致生息資產收益率下降。(資料圖片)

招商銀行(3968)公布9月底止首3季實現歸屬股東的淨利潤1,131.84億元(人民幣，下同)，按年下降0.62%；營業淨收入2,526.03億元，下降2.93%；淨利息收入1,572.98億元，少3.07%；非利息淨收入953.05億元，跌2.7%；年化後歸屬於股東的平均總資產收益率(ROAA)和平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.33%和15.38%，下降0.13和2個百分點。

淨利差 1.87% 淨利息收益率 1.99%

招行今年淨利差1.87%，淨利息收益率1.99%，均下降20個基點。集團指，受貸款市場報價利率(LPR)下調及存量房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生信貸業務收益率下行，導致生息資產收益率下降，是拉低淨利息收益率的主要因素。