藍籌季績｜建行上季多賺3.8% 淨利息收入挫7%

建設銀行(939)公布9月底止上季歸屬於本行股東的淨利潤914.5億元(人民幣，下同)，按年多3.8%；經營收入1,775.16億元，少2.72%；每股盈利0.35元。建行期內淨利息收入1,447.58億元，少7.3%；手續費及佣金淨收入224.48億元，跌7.6%。
首3季純利持平 非利息淨收入增9%
累計首3季，建行純利錄2,557.76億元，升0.13%，經營收入5,523.47億元，少3.2%，每股盈利1.01元。期內利息淨收入4,408.17億元，跌5.9%，淨利息收益率為1.52%；非利息淨收入1,115.30億元，增長9.13%，主要是受匯率和資本市場波動等因素影響；手續費及佣金淨收入851.44億元，挫10.3%。
不良貸款率稍降至1.35%
建行首3季年化平均資產回報率0.87%，年化加權平均淨資產收益率11.03%。信用減值損失1,095.83億元，少11.9%。截至9月底止，集團發放貸款和墊款總額25.75萬億元，較去年底增加7.92%；不良貸款為3,469.06億元，不良貸款率1.35%，下降0.02個百分點。撥備覆蓋率為237.03%，撥貸比為3.20%。
建行今日收報5.97港元，跌0.08港元或1.3%。