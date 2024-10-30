藍籌季績｜工行上季純利多近4% 不良貸款率稍降

工商銀行(1398)公布9月底止上季歸屬於母公司股東的淨利潤985.58億元(人民幣，下同)，按年多3.82%；營業收入1,971.08億元，升1.28%；每股盈利0.25元。累計首3季，純利2,690.25億元，按年升0.13%，營業收入少3.92%，至5,991.07億元；每股盈利0.72元。
首3季利息淨收入下降半成
工行首3季利息淨收入4,767.32億元，下降4.94%；年化淨利息收益率1.43%，與上半年持平。非利息收入1,223.75億元，增長0.31%，其中手續費及佣金淨收入903.23億元，下降8.98%。另外，計提各類資產減值損失1,292.82億元，下降12.54%，其中貸款減值損失1,227.48億元，少7.81%。
不良貸款餘額3,780億人幣
期內工行不良貸款餘額3,779.55億元，多244.53億元；不良貸款率1.35%，下降0.01個百分點。撥備覆蓋率220.3%，上升6.33個百分點。
集團核心一級資本充足率13.95%，一級資本充足率15.23%，資本充足率19.25%，均滿足監管要求。
單計第三季，工行利息淨收入1,627.82億元，少1.1%；手續費及佣金淨收入229.18億元，少11.1%；信用減值損失271.36億元，多6.4%。
工行今日收報4.62港元，跌0.08港元或1.7%。