致同：長期停牌公司連跌3年 連續兩年復牌多過除牌

致同(香港)會計師事務所針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌做研究，結果顯示，本港長期停牌公司的數目已連續3年呈下降趨勢。截至今年8月底止的一年內，停牌超過3個月的上市公司數目按年減少了兩成，降至80間，較去年的100間及前年的123間有所減少。 今年 43 間復牌 39 間除牌 此外，香港上市公司中，連續停牌超過18個月的公司數目從2022年的17間，減少至2023年的15間，並連續兩年下降至今年的7間。同時，復牌的公司數量連續兩年超過了除牌的公司，今年43間復牌、39間除牌；2023年55間復牌、45間除牌，顯示出香港上市公司通過各方面的努力在避免企業欺詐方面取得了顯著進步。

監管機構指控欺詐比例增 致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，上市公司受監管機構指控欺詐的比例由31%，增長至36%，而此引發的停牌比例由去年的8%，大幅上升至今年的28%。截至今年8月底，受監管機構指控的上市公司中，54%停牌，較去年14%大增。停牌的顯著增長，原因之一是證監會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》第8(1)條，勒令一些懷疑存在重大欺詐行為的公司停牌。值得注意的是，這是自2019年以來，證監會5年來首次再次引用該條例來勒令公司停牌。