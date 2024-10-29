胡潤百富榜2024｜TikTok母企創辦人張一鳴　成首位「80後」白手起家中國首富

福布斯實時富豪榜顯示，農夫山泉(9633)創始人鐘睒睒重奪中國首富，財富值為500億美元，緊隨其後為騰訊(700)主席馬化騰以及TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，財富值均逾450億美元。至於內地胡潤百富榜最新顯示，張一鳴以3,500億元人民幣，擊敗衛冕3年的鐘睒睒，首次榮登中國首富，亦是首位「80後」白手起家的中國首富，身家較去年增長1,050億元人民幣。
1983年出生福建 留意手機成傳播媒介
41歲張一鳴在1983年出生於福建龍巖，在2001年考入南開大學，期間從微電子學專業轉到軟體工程專業，畢業後先後加入微軟和飯否。到2011年至2012年間，張一鳴觀察到網民逐漸從傳統的個人電腦遷移到智慧型手機，於是創建了字節跳動公司。根據2015年張一鳴在南開大學給學生們的演講，他說：「在2011年，我就注意到在地鐵上看報紙的人越來越少了。中國的智慧型手機銷量也出現了爆發式增長。我認為智慧型手機會取代報紙，成為最重要的信息傳播媒介。」
張一鳴當時認為可以通過人工智慧，向用戶推薦其感興趣的內容，於是逐步打造其公司，成為今日的字節跳動。
鐘睒睒福布斯重奪中國首富 李嘉誠排第6
在內地胡潤百富榜中，十大中國首富排第二是70歲農夫山泉創始人鐘睒睒，排第三是53歲的騰訊創始人馬化騰，財富均逾3,000億元人民幣。
至於香港富商李嘉誠及李澤鉅排名第6，較去年多一級，估算身家就較去年少5%至2,000億元。恒基地產(012)李兆基家族以1750億元，排名第9。阿里巴巴(9988)創辦人馬雲家族則排第10，財富值為1,650億元人民幣。
值得一提的是，今年有30位「90後」上榜胡潤百富榜，比去年多11位，其中3位是白手起家。現年34歲的王碩，憑著人力資源初企Deel，個人財富急升至85億元，超越33歲的喜茶創辦人聶雲宸，後者的財富為70億元。另一位今年上榜的「90後」富豪為Manner咖啡大股東韓玉龍、陸劍霞夫婦。
胡潤百富榜頭10位
- 1. 張一鳴，3500億人民幣，公司字節跳動
- 2. 鍾睒睒，3400億人民幣，公司農夫山泉、養生堂
- 3. 馬化騰，3150億人民幣，公司騰訊
- 4. 黃崢，2450億人民幣，公司拼多多
- 5. 何享健，2350億人民幣，公司美的
- 6. 曾毓群，2000億人民幣，公司寧德時代
- 6. 丁磊，2000億人民幣，公司網易
- 6. 李嘉誠、李澤鉅，2000億人民幣，長和系
- 9. 李兆基家族，1750億人民幣，恒基
- 10. 馬雲家族，1650億，阿里系