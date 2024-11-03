聯交所指令天韻除牌 指公司2019年起長期造假數

天韻國際(6836)公布，接獲聯交所日期為上周五的函件，當中載列由於公司不再適合上市，聯交所上市委員會已決定根據上市規則第6.01(4)條取消公司的上市地位。天韻有權於7個營業日內、即本月12日或之前將該決定轉介予聯交所上市覆核委員會覆核。公司正就此與專業顧問討論，並將考慮是否提出覆核，倘公司決定不作出覆核，則最後上市日將為本月15日，上市地位將於本月18日上午9時正取消。

公告指，上市委員會經考慮下列原因後達致該決定：

1. 公司未能於原定復牌限期、即去年9月底前履行當時的復牌指引；2022年11月恢復股份買賣乃透過提交與事實不符的陳述及聲明而獲得有關批准，否則聯交所不會允許股份復牌。

多報銀行結餘 少報負債 虛構收入 2. 公司的財務事宜長期以來一直存在各種違規行為，一直未能處理及糾正該等違規行為。基於存在嚴重多報銀行結餘、少報負債、虛構收入及虛假文件的偽造帳目，故已刊發的財務業績屬虛假及具誤導成分。

3. 公司自2019年起一段長時間內披露或以其他方式提供虛假陳述、偽造文件及財務記錄，以隱瞞多項違規事項。公司持續重大違反上市規則以及其他法律及法規，妨礙了公平、有序及知情的證券交易市場運作，並損害投資者利益。



4. 公司一直存在重大內部控制失誤，導致無法防止或偵測企業不當行為、保護資產，並及時向股東及潛在投資者披露重大資科，損害股東利益及公平、有序及知情的證券交易市場。 未能證明擁可持續業務 為空殼公司 5. 公司未能證明其擁有實質、可行及可持續的業務，現為上市空殼公司。

6. 該等事宜所引起的監管問題屬於上市一般原則的根本問題，無法補救。聯交所有法定責任維持一個有序、知情及公平的證券交易市場，並以公眾利益為依歸，特別顧及投資大眾的利益。