瑞銀：內地互聯網板塊估值仍有上升空間

內地出台刺激政策後，互聯網股份經歷了一波反彈；不過，瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰認為，市場對政策反應正面，而相關企業的盈利和增長的數據還沒有完全反映在公司業績中，料行業的盈利和增長都有上調空間。 方錦聰在媒體分享會上，就互聯網行業的電商、外賣、本地生活、旅遊等行業前景進行分析。



從基本面看，方錦聰指行業參與者在過去幾星期開始對前景轉為樂觀，雖然宏觀經濟政策需時逐步落實，但不同的政府部門在政策協調上有助於刺激經濟。雖然需要一些時間才能從消費信心上反映，但至少在大方向上，他們比前幾個月樂觀。

而數據顯示，9月份電商的生意，尤其是在家電領域，已經有非常明顯的增長，主要是由「以舊換新」政策帶動。 在高端零售方面，10月份黃金周表現不錯，商場經營者的反饋是，許多旅遊者也回到中國本土消費，這對整體消費有一定的幫助。商場內的活動、優惠券也促進了整體消費。 旅遊方面，瑞銀看到10月黃金周的流量和消費都大約增長了6%。 從宏觀角度看，一系列刺激政策陸續落實，包括電商、家電、高端零售和旅遊等行業，已經慢慢呈現出一些復甦的跡象。但有些行業相對需要更多時間，包括廣告和招聘。

方錦聰指，從估值面看，互聯網公司已經過了高投入的時期，盈利開始穩定；但如果我們看過去的市盈率增長，其實現在處於歷史平均水平；考慮到宏觀政策才剛剛開始出台，盈利和增長的數據還沒有完全反映在公司業績中。因此，未來我們看到盈利和增長都有上調空間。 他特別看好，內地的本地生活這個子行業，因為增長空間較大，滲透率低且競爭穩定;此外，還有海外的跨境電商也是一個比較大的機會。

