特朗普概念股累升324%　散戶稱賺逾1000萬成贏家

距離美國總統大選倒數尚餘一星期，市場紛紛看好共和黨候選人特朗普(Donald Trump)，擊敗民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)勝出總統選舉。「聰明錢」連日來瘋炒特朗普旗下媒體和科技集團Trump Media & Technology Group(DJT)，自9月24日以來低位以來，股價累升約324%，由11.75美元炒上51.51美元，市值103億美元，期內日均成交達13.8億美元(約106億港元)，周二(29日)成交更多達86億美元(約662億港元)，可謂牛氣沖天。

另外，比特幣(Bitcoin)被視為總統大選的重要票源，市場預期不論是特朗普，抑或賀錦麗當選均有利加密貨幣走勢，比特幣24小時滾動曾升5.7%，高見73,600美元，距離歷史新高73,797.98美元相差0.3%。

贏家：感謝空軍們買貨

不少本港或內地的投資者在論壇區上表示有跟炒特朗普概念股。其中有散戶或投資者感謝「空軍們」買貨，令他一個帳戶獲利60萬美元(約468萬港元)，加起其他戶口的90萬美元(702萬港元)已經贏了，即合共150萬美元(約1170萬港元)。該散戶還表示，一個人的財富取決於其平時獲取的信息量。

該帖文惹來網民點讚，有人評論說：「能賣出去再說，別囂張」。