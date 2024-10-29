滙控升逾2%　第三季稅前多賺10%勝預期　派息10美仙(更新)

【13:20更新】 滙豐控股(005)今日(29日)公布本年度第三季業績，期內收入按年增長5%至約170億美元，除稅前利潤按年升8億美元至85億美元，除稅後利潤升8%至約67億美元。3項業績指標均超出市場預期。滙控宣布計劃派年度第三次股息每股10美仙，並新展開30億美元股份回購，在未來4個月內完成。

每股 盈利增17%至0.34美元

滙控指，期內除稅前利潤按年增加8億美元至85億美元，主要來自財富管理及個人銀行業務，以及環球銀行及資本市場業務旗下外匯、股票及環球債務市場業務的收入增長。按大行早前預測，滙控第三季度收入按年跌0.8%至160.3億美元，稅前利潤跌1.5%至76億美元，純利跌4%至54億美元，維持派發季息0.1美元，即10美仙。