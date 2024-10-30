渣打上季稅前溢利飆1.7倍 上調股東分派目標

渣打9月底止普通股權一級資本比率為14.2%，第二季底為14.6%，高於13%至14%的目標範圍，並已反映今年7月宣布15億元股份回購而導致的62個基點全面影響。上季淨息差平均值為1.95%，按年上升32個基點，與上一季度相比則上升2個基點。

集團期內信貸減值支出1.78億美元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億美元和企業及投資銀行業務的淨回撥1,000萬美元。

3 年股東累計回饋至少 80 億美元

集團指，正在上調2024年的收入指引，包括提高經營收增長至靠近10%。其他指引維持不變，如經營收入於2023年至2026年按5%至7%的複合年增長率增加；2025年的增長預期將低於5%至7%的範圍。另外，計劃於2024年至2026年向股東累計回饋至少80億美元，較先前指引的至少50億美元有所增加。至於2026年的有形股東權益回報目標從12%，調升至接近13%。

財富管理業務增加一倍投資

集團行政總裁Bill Winters表示，第三季度表現強勁，除稅前溢利增長41%，由財富方案業務創下季度新高及環球市場業務增長強勁所帶動。集團會對持續快速增長及高回報的財富管理業務增加一倍投資，並將繼續重整大眾零售業務，集中培育具潛力成為富裕及國際銀行客戶群。至於企業及投資銀行業務方面，正採取行動以專注服務那些依靠我們獨特跨境服務優勢的大型環球客戶。