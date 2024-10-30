淘寶「滿99元包郵」效應海外爆單 香港訂單翻倍

用戶於淘寶購物為節省運費，通常都先寄到集運倉再寄到香港。而今年「雙11」前夕，淘寶將新加坡、馬來西亞、泰國、日本、南韓及港澳台地區均正式加入「包郵區」，訂單滿指定金額後即可享受免費送貨，有報道指海外新用戶明顯激增，新加坡和香港的新消費者規模同比翻倍增長。

綜合內媒報道，今年天貓雙11第一波開賣期間，萬聖節服飾、裝扮已在香港被搜索了29.5萬次，成交額同比增長近5倍；戶外運動時常用的「拇指相機」，在香港的成交額同比增長101%。

受惠海外「爆單」，目前已有近7萬天貓出海商家享受「一鍵賣全球」紅利，成交額實現翻倍增長。此外，今年「雙11」優惠首次疊加了政府補貼，進一步推動了家電品類熱銷，預售首小時大家電成交量較去年同期狂增765%。淘寶集團預計，恰逢國內消費情緒回暖，今年「雙11」或將是史上購買用戶數最多的一屆。

今年的「雙11」堪稱史上最長，各大電商平台不約而同將大促序幕提前。淘寶天貓將第一波預售提前至10月21日，較去年提前10天；京東則從10月14日起就開啟「搶先購」。天貓數據指，開賣僅4小時後，174個品牌成交破億元，超1.2萬個品牌成交增速超100%。服裝、美妝、3C數碼產品表現搶眼。