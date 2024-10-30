核數師安永突然跳船！超微電腦暴瀉逾三成

按超微電腦提交的文件指，公司核數師安永提出請辭，並指「即使公司承認安永的決定是最終決定，但不同意安永辭去公司獨立註冊會計師事務所職務的決定」，又指特別委員會尚未獲得與審查相關的所有信息，也尚未完成審查。超微電腦表示，公司已認真對待安永表達的擔憂，並將仔細考慮特別委員會的調查結果，以及在審查結束後建議的任何補救措施或其他行動。

「不願與財務報表有任何聯繫」

「不願與財務報表有任何聯繫」

「不願與財務報表有任何聯繫」

「不願與財務報表有任何聯繫」

美股超微電腦(SMCI)今日開市大瀉，截至本港時間夜晚11時半，報34.33美元，暴跌超過30%，主要受累安永會計師事務所宣布辭任核數師，安永辭任聲明指，「不願與管理階層在編製的財務報表上有任何聯繫」。

曾遭沽空機構狙擊 捲會計醜聞

超微電腦早前就捲入一起會計醜聞，今年9月被指因涉嫌會計違規，受美國司法部審查。這這之前，集團遭沽空機構興登堡研究(Hindenburg Research)狙擊，指控超微電腦在財務報告上存在眾多違規行為，問題涵蓋收入確認失當、成本計算不準確以及潛在的資金挪用等嚴重情況。

另早在今年7月，安永首次指出超微電腦存在內部財務控制、治理和透明度問題，促使公司任命特別董事會委員會作內部調查，最終結果和建議仍未傳達予安永或超微電腦董事會。