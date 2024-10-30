李嘉誠據報「7.6折拋售」北京樓盤　平過附近二手樓

報道引述銷售人員表示，樓盤推出時有50套特價單位，一日售罄，每平方米售價約為7.5萬至7.6萬元，戶型包括140平方米和180平方米的大平層以及聯排別墅。目前這幾個戶型仍有房源在售。由於特價房的價格低於周邊二手房的價格，上周末來看房的客戶特別多。

報道指出，按照樓盤此前備案的每平方米9.07萬元至9.97萬元，特價房的每平方米售價下降近1.5萬元至2.4萬元。由此計算，特價房銷售價格較備案價最高價格，相當於打了7.6折。至於「御翠園」附近二手樓價格一般在每平方米9萬至11萬元不等。

較購地價漲43倍

資料顯示，「御翠園」是李嘉誠進入北京的第一個住宅項目，總面積約40萬平方米。該地塊於2001年由長實旗下的和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司以7億元的價格獲得，當時樓面價僅為每平方米1,750元。經過23年的開發，該樓盤的價格較地價已上漲43倍。