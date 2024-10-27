屈臣氏支援腦退化患者 逾500門市助偵測走失病人

屈臣氏集團今日宣布推出「耆跡守護網」社區支援計劃，以建立腦退化症友善的社區網絡，有效地偵測及協助尋找走失的腦退化症患者。「耆跡守護網」於全港18 區超過500家屈臣氏、百佳超級巿場、豐澤及屈臣氏酒窖門市，超過1,200部流動裝置上安裝「友里蹤跡」應用程式，成為全港首個與賽馬會耆智園合作的零售商，擴大偵測走失腦退化症患者的網絡。

召集逾千義工探訪 2 千長者

現時香港有超過10萬名腦退化症患者，平均每10名70歲或以上的長者中，便有1人患上腦退化症，情況有上升趨勢。集團指，由於觀塘、葵青、東區、沙田及黃大仙均為最多走失個案的地區，屈臣氏與香港基督教女青年會及香港基督教服務處合作，於集團今年的「Project LOL 長者關懷日」，召集逾1,100位來自旗下業務單位及47家業務伙伴的義工，探訪港九新界9個地區共2,000位長者，並特別安排義工到其中三個走失個案最多的地區探訪，與長者進行簡單記憶測驗，協助初步篩查腦退化症患者。